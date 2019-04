Ganó, pero debió hacer más diferencia

Dio el primer paso. Ben Hur le ganó a PSM por 1 a 0 en el partido de ida de los 16avos de final del torneo Regional Amateur, en la Zona Litoral Sur. El Lobo hizo un buen partido en líneas generales, aunque le faltó precisión, fundamentalmente, y quizás también una mayor decisión para buscar una diferencia tranquilizadora de cara a los segundos 90 minutos que serán el domingo 14 en San Lorenzo.Jugar más de un tiempo con un hombre de más es una ventaja importante en el fútbol actual. A BH le sirvió fundamentalmente para no pasar sobresaltos en su arco, pero no supo sacarle rédito de cara a ser más agresivo futbolísticamente y generar situaciones, que si bien estuvieron, no fueron del todo claras en los segundos 45 minutos.A priori, si se tiene en cuenta que Ben Hur ha ganado dos partidos seguidos luego de esas cinco fechas sin victorias, y que ayer de local lo hizo luego de tres fechas, el saldo es positivo. Además no le convirtieron y para lo que vendrá la mayor responsabilidad será de su rival ante su gente.En el análisis de este primer enfrentamiento de los play offs, Ben Hur tuvo orden táctico y es un dato importante con un "doble 5" que nunca había jugado junto de manera oficial, aunque si en los entrenamientos desde la pretemporada. No obstante, en la previa parecía todo dado para que juegue Ignacio Ynfante junto a Saavedra, pero el entrenador le dio la confianza al juvenil Joaquín Castellano.Esa dupla cumplió con creces, sobre todo en la contención y la recuperación. Donde BH tuvo un cierto déficit fue en el último pase de tres cuartos de cancha en adelante, o en la definición de algunas buenas oportunidades. En el primer tiempo una clara de Ochoa mano a mano que tapó el arquero, y luego lo perdió Giacopetti en el rebote; un cabezazo de Ybáñez en un corner casi abajo del arco que se fue alto, y un par de opciones donde la falta de precisión impidió dejar de cara al gol a los delanteros.Eso sí, el tanto de Ben Hur fue una muy buena jugada. "Pocho" Pavetti abrió el balón a la izquierda para la trepada de Guibert, que sacó un centro medido al segundo palo para el ingreso libre de Giacopetti que llevándose la pelota por delante batió a Del Moro.De PSM se pudo rescatar su buena intención futbolística, con un par de individualidades interesantes, como el extremo derecho Ojeda, el volante derecho Quiroga y la buena pegada del volante izquierdo Osuna, que exigió a una muy buena intervención de Astrada con un remate que parecía ir al ángulo.El partido cambió en el minuto 41, cuando Encinas (que había sido amonestado 2 minutos antes), agredió infantilmente a Castellano en el apuro por hacer un tiro libre, y vio la segunda tarjeta amarilla del árbitro Maximiliano Moya.El complemento mostró al rival más cauteloso, arriesgando poco, y a Ben Hur sin rasgarse las vestiduras por buscar otro gol. Lo intentó, pero sin arriesgar más de la cuenta. Leo Ochoa fue el que más cerca estuvo con un par de remates desde la media luna, donde el arquero respondió correctamente. También lo hizo ante un remate de Ynfante que se le metía en el descuento.Fue 1 a 0 y todo se resolverá en San Lorenzo. Veremos cómo estará en una semana este Ben Hur que, de a poco, quiere regresar a su mejor versión.