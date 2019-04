Llop, ¿seguirá la próxima temporada?

Atlético de Rafaela, por si ya no lo había hecho, se terminó de despedir de su objetivo de ascenso el sábado por la tarde tras la caída ante Chacarita por 1 a 0.Tras esta tercera derrota consecutiva el entrenador Juan Manuel Llop señaló: “Siempre cuando los rivales nos hacen un gol nos cuesta recomponernos. Nos ha costado con Santamarina, nos patean una vez al arco y nos ganan el partido, igual que hoy (por el sábado), lo mismo con Mitre, porque la falta de terminación y acomodamiento rápido y la falta de rebeldía futbolística que hay que tener no la hemos realizado en muchos partidos”.Por barrio Alberdi ya se piensa en la próxima temporada de la B Nacional, y mientras restan dos fechas por jugarse, habrá que esperar que sucede con el DT. “Lo saben los dirigentes lo que hay que hacer, ya lo saben”, apuntó el Chocho, que luego agregó: “Nosotros tenemos un balance, después determinarán si nosotros estaremos en el cargo o no, si nos ponemos de acuerdo o no, es decisión netamente de ellos. Ya saben lo que tiene que hacer con el plantel la próxima temporada”.-Estoy bárbaro, tranquilo, damos el máximo, tenemos responsabilidad como la tienen todos pero estamos tranquilos. Hay muchas cosas positivas pero también negativas, todo va relacionado al balance final y a veces hay muchas cosas internas que uno hace que no se pueden hacer públicas. Es una dirigencia muy inteligente la de Atlético de Rafaela, faltando dos partidos ya tienen el balance totalmente aceptado.-Hay coincidencia generalizada, cuando se da una campaña de esta manera no es tan difícil hacer un balance. Hay coincidencia en lo que ha sucedido, lo que ha pasado, en el armado del plantel, coincidencia en ese punto de vista, pensamos muy similar en lo que se tiene que hacer, después, conmigo o con otro entrenador, ellos ya lo saben, y como bromee con ellos conmigo o sin mí.-A qué entrenador no le gusta armar su plantel, tener la posibilidad de pelear con lo que uno quiere armar, la forma de jugar y demás. Todos los entrenadores te van a decir eso. Siempre es bueno tener la posibilidad de armar un plantel, ahí si toda la responsabilidad es tuya.-Las conclusiones son que fuimos muy irregulares, nunca pudimos encontrar una regularidad, eso estadísticamente hablando, es la realidad. No pudimos encontrar una regularidad para poder estar más arriba en la tabla. Nos podemos reprochar las terminaciones de las jugadas, nos pasó hoy (por el sábado), también el otro día cuando lo dominamos al rival permanentemente y no lo terminamos, es una constante en los últimos 20 metros de este equipo, más allá de los goles que hicimos. Fue una constante de todo el año, ganas dos, empatas y perdés. Estamos en una etapa en la cual no competimos por nada y buscamos si podemos apelar a la rebeldía futbolística para sacar algún punto más.-En el PT tuvimos un desborde que sacó el arquero sobre la línea, en el ST entramos por la derecha dos veces y no pudimos terminar bien, por izquierda donde Montagna queda solo y no terminamos bien, remate de Bertero que el arquero la saca en el ángulo, el rival no nos pateó una vez al arco, solamente en el gol. Nos falta terminación, pero el rival no pateo siquiera un córner en el segundo tiempo.-El jugador de fútbol tiene que saber que cuando entra a jugar siempre tiene que ganarlo, juegue lo que juegue. Eso lo hemos hablado, no estuvimos mal, en muchos pasajes fuimos más que el rival, pero nos vamos otra vez con las manos vacías. Nos quedan dos partidos muy lindos para jugar, determinantes para el rival, el día lunes.