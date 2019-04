Sportivo, a paso firme

Sportivo Norte sumó su tercera victoria y así recuperó la punta del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. Le ganó 1-0 a Ramona con gol de Matías Aguirre (27m ST). En Reserva fue 1-1. En otro de los encuentros jugados en la tarde de ayer, 9 de Julio goleó 3-0 a Argentino Quilmes con tantos de Gastón Monserrat (3m PT), Guillermo Funes (43m PT) y Augusto Baldasarre (40m ST). En Reserva fue 4-2 para el ‘Cervecero’.En Sunchales, Libertad y Brown igualaron 1 a 1. Kevin Muñóz (5m PT) abrió la cuenta de penal para el local y Juan Caro (30m PT) lo igualó para los de San Vicente. En Reserva fue 2-0 para los ‘Tigres’.Talleres (MJ) 0 - Ben Hur 5, Tacural 3 - Ferro 2, Peñarol 0 - Atlético 3, Florida 2 - Unión 1.Ben Hur vs Sportivo Norte, Ramona vs 9 de Julio, Quilmes vs Libertad, Brown vs Peñarol, Atlético de Rafaela vs Tacural, Ferrocarril del Estado vs Florida, Unión vs Talleres (MJ).En la tarde de ayer se disputó la 3ª fecha del Preparación de la Primera B liguista. Se dieron los siguientes finales:San Martín 1 vs Atlético (MJ) 2 (2-0), La Hidráulica 2 vs Josefina 0 (2-1), Bochazo 1 vs Libertad E. C. 0 (1-0), Atl. Esmeralda 1 vs Zenón Pereyra 1 (1-3). Libre: Sp. Santa Clara.Bochazo 9, puntos; La Hidráulica 7; Libertad E.C. 6; Atlético (MJ) 4; Santa Clara 3; Esmeralda 2; Josefina 1; Zenón Pereyra 1; San Martín 0.Zenón Pereyra vs Bochazo, Libertad EC vs La Hidráulica, Josefina vs San Martín, Atlético (MJ) vs Santa Clara. Libre: Atl. Esmeralda.Ind. Ataliva 1 vs Arg. Humberto 1 (1-0), Moreno 3 vs Aldao 4 (3-1), Arg. Vila 0 vs Roca 2 (1-3), Ind. San Cristóbal 3 vs Dep. Bella Italia 2 (3-3). Libre: Tiro Federal.Aldao 9, puntos; Ind. San Cristóbal 6; Sp. Roca 6; Moreno 4; Arg. Humberto 3; Ind. Ataliva 2; Arg. Vila 1; Tiro Federal 1; Bella Italia 0.Bella Italia vs Vila, Roca vs Moreno, Aldao vs Ind. Ataliva, Arg Humberto vs Tiro Federal. Libre: Ind. San Cristóbal.