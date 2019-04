Miles de brasileños piden liberar a Lula

CURITIBA, Brasil, 8 (AFP-NA). - Varios miles de simpatizantes del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pidieron su liberación este domingo frente a la cárcel de Curitiba, en la que está preso por corrupción desde hace exactamente un año.Desde la mañana, los partidarios del patriarca de la izquierda, de 73 años, entre ellos varios líderes del Partido de los Trabajadores (PT) y representantes de organizaciones afines, se congregaron en una estación de autobús y desfilaron unos dos kilómetros hacia la sede de la Policía Federal, donde está el presidio, entre gritos de "Lula libre" y consignas contra el actual presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro.Ahí, a pocos metros de su celda de 15 metros cuadrados en la que cumple una pena de 12 años y un mes, decenas de fieles siguen en vigilia desde el día de su detención y le cantan todas las mañanas "Buenos días, presidente Lula" y se despiden en la tarde con un "Buenas noches" coral."Es un proceso que no tiene ni pies ni cabeza, que no podemos aceptar. Vamos a seguir manifestándonos y luchando por sus derechos", advirtió el excandidato presidencial Fernando Haddad, derrotado por Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones de octubre.