Boca cerró con empate

Boca, con mayoría de suplentes, cerró anoche su participación en la Superliga con un empate 1 a 1 frente a Aldosivi, en el estadio José María Minella, en un partido correspondiente a la 25ª y última fecha del certamen, resultado que le impidió terminar en el segundo lugar. Mauro Zárate abrió el marcador para la visita, a los 12 del PT, en tanto, Cristian Chávez, a los 39 de la misma etapa, anotó el empate para el local. El equipo de Alfaro terminó el certamen en el tercer lugar, con 51 puntos, uno menos que el escolta Defensa y a cinco del campeón Racing.En los restantes partidos de este sábado, Gimnasia le ganó en un emotivo partido 3 a 2 a Colón en La Plata, con goles de Zuqui, Hurtado y Tijanovich, descontando Bernardi, de penal, y Leguizamón para el Sabalero. Vélez, con 3 de Bouzat y otro de Salinas, goleó en Liniers 4 a 0 a Lanús, mientras que Unión y Estudiantes igualaron sin goles en Santa Fe. También empataron 1 a 1 Banfield (gol de Ursi) y Newell’s (gol de Teo Paredes).Racing, flamante campeón de la Superliga, cerrará hoy su participación en el certamen en medio de un clima festivo, cuando reciba al escolta Defensa y Justicia, en Avellaneda, en la continuidad de la 25ª y última fecha. El encuentro se disputará desde las 18.30 en el estadio Presidente Perón, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y la televisación de TNT Sports Premium y Fox Sports Premium. La "Academia" viene de alzarse con el título en la jornada anterior en Victoria, donde empató 1 a 1 con Tigre en un dramático partido que se disputó al mismo tiempo que Defensa-Unión, que finalizó con el mismo resultado. Finalmente esa combinación de marcadores le permitió a Racing alcanzar los 56 puntos, cuatro más que el "Halcón", diferencia irremontable para los de Varela, que había soñado con pelear hasta el último partido su chance de campeonar. Ahora, los dos equipos que animaron el torneo se verán finalmente la caras, aunque en un contexto diferente, con Racing festejando frente a sus hinchas y Defensa buscando mantener un histórico segundo lugar. Además, desde las 11 se medirán Huracán vs. Atl. Tucumán y a partir de las 13, Rosario Central recibirá a Independiente.En una definición apasionante, que comenzará a las 15:15, cuatro equipos lucharán por quedarse en Primera y solo uno permanecerá. Patronato, San Martín de San Juan, Tigre y Belgrano buscarán mantener la categoría, pero solo uno de ellos podrá permanecer en la élite y los otros tres descenderán a la B Nacional. El elenco paranaense es el que más chances tiene de salvarse del descenso, ya que depende de sí mismo y un triunfo como local ante Argentinos Juniors le permitirá mantener la categoría y automáticamente condenará al resto de los equipos al descenso. En cambio, si Patronato empata llegará a los 91 puntos y deberá esperar a que no ganen Tigre (88 puntos) o San Martín de San Juan (88), ya que en ese caso habría un desempate con el equipo que alcance la línea del elenco entrerriano. En el mismo horario, Tigre visitará a un River con la obligación de ganar y esperar a que Patronato no lo haga porque cualquier otro resultado lo condenará al descenso mientras que San Martín de San Juan recibe a un Talleres de Córdoba y debe ganar y esperar otros resultados. El que más complicado está es Belgrano que será local de Godoy Cruz y como mucho aspirará a un desempate con Patronato, pero primero necesita lograr los tres puntos y esperar que no ganen Tigre, San Martín de San Juan y que pierda el elenco de Paraná para llegar a un desempate con este último.