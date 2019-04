Atlético y una nueva decepción: perdió con el último del torneo

Lo mejor que le puede pasar a Atlético de Rafaela es que se termine pronto esta temporada de la B Nacional. Ayer, en uno de los juegos correspondientes a la 23ª fecha perdió ante el peor de la clase. Chacarita le ganó 1 a 0 y así ya son tres las derrotas al hilo que suma la “Crema”.Si algún hincha, de los más esperanzadores, todavía tenía alguna mínima ilusión con que el equipo del “Chocho” Llop pueda rasguñar un lugarcito en el reducido, ayer se terminó de despedir de toda posibilidad matemática.El ‘Funebrero’ consiguió su quinta victoria en el torneo, para llegar a los 20 puntos, gracias al gol conseguido por Juan Cruz González a los 26 minutos de la primer parte. Con dicha caída los de Juan Manuel Llop siguen con 25 unidades en la tabla y a dos fechas del final, ya no juega por nada.Cuando le convierten el equipo es otro. Se desmorona y no hay quién lo levante. Y si bien Atlético no venía teniendo un gran despliegue había contado con algunas situaciones como para romper el cero. A los 7 minutos un lateral largo para Quiroga que en el salto perdió con el defensor y la pelota le quedó servida a Pogonza, que ingresó solo y definió incómodo, mordido a las manos de Bruera.En 22 minutos, el local, tuvo una clara en los pies de Ibáñez, que Macagno mandó al córner. Cinco minutos después el conjunto de San Martín llegó al gol luego de una mala cobertura defensiva de Atlético.Antes del final de los primeros 45 minutos el elenco albiceleste contó con dos ocasiones de gol. Primero, Albertengo que remató casi sin ángulo y se fue cerca. Y en 45m el arquero Bruera metió un puñetazo para sacarle el empate al ‘flaco’ Quiroga.En el complemento la reacción de Atlético no llegó. Apenas unos 10 minutos de dinámica que le pudo dar el ingreso de Montagna, pero no mucho más. Sin ideas claras en el mano del balón ni profundidad todo se le hizo cuesta arriba y con el correr del cronómetro las posibilidades se fueron diluyendo.Atlético jugará para cumplir el fixture. El próximo lunes estará recibiendo al Deportivo Morón, partido que irá a las 21:05 (televisado por TyC Sports) y luego cerrará la temporada en Mendoza visitando a Independiente Rivadavia. Claro está que por Alberdi la cabeza ya debe estar puesta en el próximo torneo.Arsenal 2- Agropecuario 0, Morón 1- Olimpo 0, Instituto 1- Almagro 1.Def. de Belgrano 2- Dálmine 1, Chacarita 1 - Atl. de Rafaela 0, Sarmiento 2- Ferro 2, Mitre 2- Los Andes 1 (al cierre de nuestra edición).11:00 Temperley - Central Córdoba, 17:00 Gimnasia (J) - Gimnasia (Mza), 19:00 Ind. Rivadavia - Brown (PM).20:30 Santamarina - Platense, 21:05 Quilmes - Chicago.1-Lucas Bruera; 4-Nicolás Álvarez, 2-Alan Ledesma, 6-Alan Robledo (55m 13-Facundo Tallarico) y 3-Rodrigo Ayala; 11-Juan Cruz González, 8-Diego Rivero (cap.) y 10-Juan Álvarez; 5-Joaquín Ibáñez (82m 14-Nicolás Chávez), 7-Martín Lucero (73m 16-Leonardo Vismara) y 9-Lucas Cano.12-Emanuel Trípodi, 16-Leonardo Baima, 17-Elías Alderete y 18-Lucas Lezcano.Patricio Pisano.1-Ramiro Macagno; 4-Enzo Copetti, 2-Nicolás Zalazar, 6-Sergio Rodríguez y 3-Lucas Blondel; 8-Luciano Pogonza (79m 17-Juan Cruz Esquivel), 7-Lautaro Navas, 5-Marcelo Guzmán (cap.) y 10-Diego Meza (58m 16-Ezequiel Montagna); 11-Mauro Albertengo (46m 18-Enzo Bertero) y 9-Matías Quiroga.12-Nahuel Pezzini, 13-Abel Masuero, 14-Agustín Nadruz y 15-Gabriel Ramírez.Juan Manuel Llop.26m Juan Cruz González (CH).18 de Julio.Mariano González.Rubén Bustos y Martín Alonso.Cristian Cernadas.