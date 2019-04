Lifschitz: "Fernando Muriel puede liderar una nueva etapa en Rafaela"

"Estamos convencidos de que Fernando Muriel tiene la fuerza, la energía y la capacidad para liderar como intendente una nueva etapa en la ciudad de Rafaela". Así de contundente fue el gobernador, Miguel Lifschitz, en su respaldo al precandidato a la intendencia por el partido vecinal "Rafaela Puede Más" durante una visita que ambos realizaron a LA OPINION en medio de la campaña rumbo a las elecciones primarias del 28 de abril.Especialmente entusiasmado, Lifschitz elogió a Muriel al sostener que "es un candidato que hoy tiene un enorme apoyo en distintos sectores de la sociedad rafaelina, nos ha sumado un nivel de conocimiento y de vínculo con las instituciones muy importante, nos ha permitido enriquecer un proyecto con muchos vecinos independientes, que se han sumado y que integran también su lista de concejales".El Gobernador deslizó que a nivel local se percibe una suerte de final de ciclo cuando consideró que "estamos seguros que como todas las ciudades cambian y van asumiendo nuevos desafíos, también Rafaela hoy está para encarar una nueva etapa, en la que se deben consolidar las cosas buenas que se han venido haciendo pero también apostar a una mayor innovación".Lifschitz, quien encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales del Frente Progresista que lleva a Antonio Bonfatti como postulante a la gobernación, no duda en que "Fernando es claramente uno de los posibles ganadores de la elección, nunca es fácil competir contra el oficialismo, pero creo que la gestión de Luis Castellano aún con las cosas positivas que se le puedan reconocer, tiene puntos débiles". En este sentido, consideró que "es evidente cuando uno recorre Rafaela, muchas de las obras que se han ejecutado o están en marcha han sido con recursos de la Provincia, no sé qué hubiera pasado si nuestro Gobierno no hubiera estado atrás de los grandes proyectos de la ciudad".Generoso en su apoyo, el mandatario provincial enfatizó que Rafaela "requiere nuevos liderazgos, más fuertes, con ideas claras y decisiones firmes, por eso que creo en Fernando, porque tiene la determinación, la experiencia y la empatía que se necesitan para impulsar una profunda transformación de la ciudad".Con tono moderado, Fernando Muriel agradeció el apoyo del gobernador, el dirigente político santafesino con mejor imagen en la Provincia. "Con el gobernador estoy profundamente agradecido por haberme convocado para participar de su gestión siendo yo un ciudadano independiente de su gobierno. Y por no haberme pedido más que eso, trabajar codo a codo con las instituciones de la ciudad y la región. He puesto todo de mí para cumplir con lo que se me había encomendado", afirmó. Una vez que se afianzó en su rol de coordinador del Nodo, surgió "la posibilidad de esta candidatura, que la canalizamos a través de un movimiento local donde coexisten muchas ideologías, mucha pluralidad, donde tratamos de hacer foco en la problemáticas locales y evaluar cómo podemos ayudar".Muriel subrayó que "Rafaela debe tener a partir del 10 de diciembre un gobierno nuevo que por supuesto venga a revitalizar lo que se ha hecho bien hasta ahora y a cambiar aquellas cosas que no se han podido solucionar". ¿Cuál es la receta? "Nosotros venimos a hacer y también a decidir teniendo en cuenta la opinión del resto de las instituciones porque cuando se abre el juego al resto de los ciudadanos para que participe y se involucre, las decisiones serán mejores para todos", explicó el precandidato a intendente."Cada uno que participa en una contienda electoral tiene la aspiración de ganar. Pero nosotros también queremos contribuir, más allá del resultado, al debate de ideas y aportar nuestra visión de lo que debe ser Rafaela como ciudad de aquí a 20 años", aseguró un Muriel que gana en confianza a partir de la respuesta de los vecinos a su espacio. "Cada vez somos más", dice. "Lo que viene son tiempos difíciles en los que deberá primar la transparencia y la austeridad. Y además retomar el ejercicio del diálogo que permita construir entre todos la ciudad que queremos. Es necesario avanzar en una descentralización, porque la ciudad no se construye solamente desde el Estado municipal sino también con el aporte de los ciudadanos y las instituciones", propone.En este contexto, Lifschitz indicó que "gobernar una ciudad como Rafaela no es fácil, por eso, es momento de pensar en una verdadera alternativa que ponga de nuevo a Rafaela en el centro de la escena nacional". Muriel coincidió en este enfoque al expresar que "es momento de volver a poner a Rafaela en la vanguardia porque lamentablemente, lo que supimos ver de nuestra ciudad como un modelo a seguir a nivel nacional, ya no ocurre".Por último, Muriel consideró que "a partir del 28 de abril se pondrá en juego otro modelo de ciudad, uno que pueda proyectarse no solo en el corto plazo, sino para las próximas décadas y generaciones". "Tenemos el equipo, la experiencia y la capacidad para volver a hacer de Rafaela esa ciudad pujante y vanguardista, esa que marcó tendencia años atrás en el país y el mundo", resaltó a la vez que anticipó que "lo que se viene es una gestión con el foco puesto en el control y en la modernización del estado, generando un estado más eficiente, puesto al servicio de la ciudadanía y no al revés, como se ve ahora, donde la maquinaria de la ciudad se pone detrás de los caprichos electorales de algunos dirigentes".