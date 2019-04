Macri elegirá a su propio compañero de fórmula

BUENOS AIRES, 7 (NA).- El jefe de Gabinete, Marcos Peña, subrayó ayer que la designación del candidato a vicepresidente por Cambiemos "le corresponde" al presidente Mauricio Macri, ante lo cual señaló que "cualquier hombre o mujer" de la alianza oficialista "puede acompañarlo".El funcionario se expresó así luego de que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, confirmara que estaba abierta la posibilidad de que un radical fuera el compañero de fórmula de Macri y, un día después, dijera que no le parecía "un disparate" que fuera el diputado Martín Lousteau."La decisión de la Vicepresidencia le corresponde al Presidente y la tomará más cerca del momento adecuado, el cierre de listas.Cualquier hombre o mujer de Cambiemos puede acompañarlo: sea del radicalismo o la Coalición Cívica-ARI", sostuvo el funcionario nacional.En diálogo con Radio Mitre, el referente del PRO se refirió al reclamo de la UCR de que el compañero de fórmula del líder del PRO sea un dirigente radical."Parecería que es una discusión de cargos, pero no es el caso.Somos un solo equipo. La gran mayoría del radicalismo sigue creyendo y confiando en Cambiemos como un proyecto más allá de la coyuntura", destacó Peña.En medio de esa discusión por quién será la persona que integre el binomio junto a Macri, el ministro coordinador definió a Gabriela Michetti como una "extraordinaria vicepresidenta".Por otra parte, consideró que "no se sabe todavía que quieren representar" los eventuales candidatos de la oposición."Ojalá más candidatos y más espacios políticos representen una idea de transformación. Necesitamos muchos más acuerdos estructurales, muchos más acuerdos en torno a la transformación.Pero no tienen que ser acuerdos para preservar privilegios", consideró el jefe de Gabinete.Y agregó: "Macri y todos nosotros somos los primeros en abrir las puertas, los brazos para cualquier idea, cualquier argentinos, cualquier persona que quiera sumarse a eso. Tenemos que ser un gran movimiento por el cambio. Sería mucho más fácil la tarea si los opositores compitieran en esa misma dimensión".Asimismo, rechazó "la idea que se ha querido instalar" de que Cambiemos "depende de lo que haga Cristina Kirchner"."Es secundario, no es relevante con quién es la competencia.Lo relevante es con qué ideas estamos compitiendo. Nosotros representamos una idea de cambio, de transformación, de futuro, de más democracia, de más desarrollo económico. Otros representarán una vuelta al pasado: cómo se llama el candidato de la vuelta al pasado no lo sabemos, es un tema de la oposición", concluyó.ALFONSÍN CUESTIONÓ"DISCUSIÓN DE CARGOS"El ex diputado nacional de la UCR Ricardo Alfonsín se refirió a la apertura del Gobierno a negociar con el radicalismo la fórmula presidencial y cuestionó que se empiecen a "discutir cargos como si los problemas de los argentinos se resolvieran cambiando el vicepresidente"."Ahora he visto que se ponen a decir que iba a haber una reunión para discutir los cargos del partido, como si los problemas de los argentinos se resolvieran cambiando el vicepresidente", sostuvo Alfonsín en declaraciones a Radio Nacional.En este sentido, el referente de la UCR consideró: "Hay que discutir programas, sino ¿Para qué hacemos frente? Para ganar una elección y después ¿qué? A mí me preocupa cómo vamos a hacer para enfrentar esto sin provocarle demasiado trauma a la sociedad. Este año vamos a enfrentar problemas graves gane quien gane".Respecto de la nueva apertura exhibida por el Gobierno frente al radicalismo, el ex diputado nacional expresó: "No éramos nosotros los políticos tan ineptos e ignorantes como algunos decían. Muchos del PRO dijeron eso, yo no me olvido".Además, Alfonsín dijo no entender "por qué razón ahora los radicales empezaron a pensar que lo malo se transformaba en bueno" y agregó: "Podríamos haber construido un frente como funcionó en Portugal que ninguno renunció a su autonomía y les ha ido muy bien"."No le echo la culpa al PRO, en Cambiemos no hubo dialogo, pero cuando no hay dialogo es por dos razones o porque no tienen interés en escuchar o porque no tienen interés en que los escuchen", sostuvo el dirigente.