“Me causa un poco de gracia la Justicia que tenemos porque la gran mayoría de los delitos son castigados con una prisión domiciliaria, una tobillera electrónica, o si son menores de edad son restituidos a sus progenitores. Lamentablemente, en mi opinión, a veces en una familia son todos iguales, padres y hermanos, amigos y vecinos... En ese ambiente sólo se respeta la ley del más fuerte y la Policía es la encargada de demostrárselo. Nuestras leyes fueron hechas 100 años atrás, cuando los niños esperábamos a los Reyes magos y hasta les poníamos pasto y agua para que coman los bueyes que tiraban de los trineos...”. Siguió: “andá a contarle ahora ese verso a un pibe de 13 años que ya está probado que vio por televisión o internet cientos de asesinatos, robos, y violaciones. Los derechos humanos fueron inventados para proteger a los terroristas, así podían seguir con sus fechorías con mayor tranquilidad. Después, poco a poco todo se fue degenerando hasta llegar a la actualidad en que los vecinos trabajadores y honestos que pagan sus impuestos tienen que vivir enrejados en sus viviendas, y los ladrones corruptos y asesinos gambeteándole a la cárcel que es donde deberían estar todos”. Habló Héctor del barrio Central Córdoba.“Quería dejarle un saludo enorme y un agradecimiento eterno al doctor Lisi que atendió a mis hijos recién nacidos y que ahora el mayor ya tiene 47 años. Le mando un gran beso y lo felicito por el reconocimiento. Me alegro de alma por todo lo que está viviendo ahora”. Anónimo femenino.una madre de familia expresó lo que sigue: “Una lee en las redes que los docentes para justificar su paro dicen que ellos pintan las aulas, que sacan fotocopias para los chicos, que pagan útiles... pero yo en todos los años que tengo a mis hijos en la escuela -y ya muchos se fueron- jamás me crucé con una docente así. Y tampoco mis conocidos y familiares. Me parece que decir que los docentes pintan las aulas es una tomada de pelo de gente grande... además nos han pedido siempre hasta el último centavo para las fotocopias... me parece un insulto a nuestra inteligencia que digan esas cosas. Ahora si alguno lo hace, lo felicito, pero no se puede generalizar porque la gran mayoría no lo hace. Y suponiendo que sí lo hacen, si es tanto peso, les pido que no lo hagan más, porque de nada sirve que tengamos el aula pintada y las fotocopias lindas si ellas -las docentes- no van a laburar... Que cumplan eso sí, con el compromiso que asumieron y por el cual se les paga. No se les pide ninguna otra cosa más. Si tanto les molesta ser solidarias, supuestamente, que no lo hagan más, lo haremos los padres como los hemos hecho toda la vida”. De una madre joven rafaelina.“Sobre el corte de avenida Luis Fanti el otro día reclamando por seguridad, yo creo que los vecinos están en todo su derecho, pero no creo que por esa vía logren algo. Lo máximo que pueden lograr es que se haga una reunión, se entregue un petitorio y después se guarde en el cajón de alguno varios meses hasta que otra vez los vecinos se lo hagan recordar y así sucesivamente... En este país todavía no aprendimos que tenemos que tirar del carro todos los sectores, todos juntos para el mismo lado, y el carro sigue ahí empantanado y no va para ningún lado. Para muestra basta un botón, dicen, y por eso me resulta incomprensible que gente formada y adulta como son el Ministro de Seguridad y el Intendente no se hablen entre sí, por partidismo político o por rechazo personal, como dijo alguien “viendo quien es más poderoso que el otro' ya que son de distinto signo político y en año electoral. Pero en el medio quedaron de rehenes los ciudadanos santafesinos vecinos de Rafaela, que ven como el hombre adulto Ministro de Seguridad pelea con el hombre adulto Intendente... y así estamos... Hace rato que en la Argentina los gobernantes dejaron de dar el ejemplo, y sino miren el gobierno nacional anterior... toda una asociación ilícita. Gobernantes: den el ejemplo, trabajen, paguen sus impuestos y combatan a la inseguridad por el bien de todos los vecinos que los votaron e incluso para aquellos vecinos sean de otro signo político y no los votaron. Deben gobernar para todos. Tan simple como eso”. Mensaje anónimo de un hombre adulto.