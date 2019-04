El Gobierno admitió que el índice de inflación seguirá alto en marzo

Tras descartar la implementación de un mecanismo de control de precios, el jefe de Gabinete Marcos Peña reconoció que la inflación de marzo será elevada a la vez que afirmó que la suba del dólar no es para alarmarse.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, reconoció ayer que "el índice de inflación de marzo va a seguir alto" pero volvió a rechazar el control de precios como herramienta, al tiempo que aseguró que la suba del dólar "no implica un motivo para alarmarse". "El índice de inflación de marzo va a seguir alto", adelantó Peña en declaraciones a Mitre aunque, de todos modos, ratificó la política económica del Gobierno y afirmó: "Queremos ordenar las cuentas".En línea con lo expresado por el presidente Mauricio Macri en la ciudad de Gualeguaychú el último jueves, el ministro coordinador planteó que "el control de precios es una herramienta fracasada" en la argentina.Peña subrayó que "en ningún lugar del mundo se usa" el control de precios y agregó: "Tiene que estar muy activo el rol del Estado para que no haya abusos ni posiciones dominantes".Además, al término de una semana en la que el dólar cerró a 44,96 pesos y marcó un nuevo récord, el jefe de Gabinete aseguró que "los movimientos del dólar no implican un motivo para alarmarse". "Si uno mira el dólar en los últimos seis meses, con sus movimientos para arriba o para abajo, está por debajo de lo que subió la inflación", agregó.En los últimos días, las consultoras y economistas relevados por el Banco Central elevaron del 32 al 36% la inflación proyectada para este año, mientras estimaron una caída del 1,2% en la actividad productiva, levemente menor a la medición anterior.En este contexto, los especialistas estiman que la inflación de marzo habría sido de 3,8% mensual, tras lo cual esperan que en el segundo trimestre se ubique en 2,9% por mes y descienda en el tercer trimestre hasta 2% mensual. "Los analistas revisaron al alza sus previsiones de inflación general, manteniendo de todas formas un sendero decreciente en sus expectativas", consideró el Banco Central. Por caso, la consultora del economista Orlando Ferreres estimó que la inflación de marzo llegaría al 3,7%, con lo que los precios acumularan un alza del 10,2% en el primer trimestre. Con este resultado, la suba de precios en forma anualizada treparía al 51,5%, de acuerdo con el relevamiento. Según el Indice de Precios de la consultora, en marzo, el nivel de precios "volvió a evidenciar una aceleración en su ritmo de crecimiento, impulsado tanto por los alimentos como por los bienes regulados". Los rubros que registraron las mayores subas fueron Educación y Alimentos y bebidas, que registraron una variación del 8% y 4,0%, respectivamente. El incremento en los precios de los alimentos "sigue mostrando un crecimiento por encima del nivel general de la mano de las carnes y lácteos", advierte el estudio.Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió el último viernes, en oportunidad de la aprobación de un nuevo desembolso por US$10.800 millones, que "han decepcionado" las medidas contra la inflación.La directora del FMI, Christine Lagarde, expresó en un comunicado que "las expectativas inflacionarias están aumentando y la inercia inflacionaria resulta difícil de quebrar".