Jaguares lo ganó al final

Los Jaguares argentinos lograron la tercera victoria de la temporada en el Super Rugby este sábado tras imponerse a los Bulls sudafricanos con una gran remontada en los últimos 10 minutos del partido para acabar 22-20 a su favor. Es la primera vez desde que la franquicia argentina participa en el torneo de clubes más importante del hemisferio sur (2016) que gana a los Bulls de Pretoria, uno de los equipos más poderosos de Sudáfrica, y la tercera vez que vencen en tierras africanas, después de los triunfos ante los Cheetahs y los Southern Kings.El rafaelino Mayco Vivas fue titular en la formación de Gonzalo Quesada. A los 39 minutos del primer tiempo fue reemplazado por Nahuel Tetaz Chaparro, y en el segundo tiempo tuvo un reingreso temporal de un par de minutos.Fue un triunfo sorprendente por la calidad del rival (tres veces ganador del Super Rugby y actual segundo clasificado en la conferencia sudafricana, que cierran los Jaguares) y por el desarrollo del partido. A 10 minutos para el final, el equipo local parecía tener asegurada la victoria ya que dominaba 10-20, pero los argentinos voltearon el marcador con dos tries consecutivos de Domingo Miotti. Fue el debut soñado en el Super Rugby para el joven centro de 22 años, que apenas llevaba unos segundos en la cancha después de sustituir a Santiago González, cuando anotó el primero de los tries, que él mismo convirtió (72) y tres minutos después repitió marca para dejar el resultado en el definitivo 22-20.En la primera parte, los argentinos llegaron al descanso dos abajo gracias a un try de Pablo Matera (27) convertido por Santiago González Iglesias para recudir la ventaja sudafricana gracias a tres penales transformados por Manie Libbok (6, 15 y 23). El try de Jade Stighling nada más reanudarse el juego (43) y otros seis puntos con el pie de Libbok (53 y 60), respondidos con un penal de González (50), dejaron el marcador en el 10-20 que parecía asegurar el triunfo para los Bulls... hasta que salió Miotti para torear a los sudafricanos.Tras este resultado, los Jaguares son penúltimos de la conferencia sudafricana, con 14 puntos, empatados con los Stormers de Ciudad del Cabo.RECORD DE FOLAULa otra gran noticia de la octava jornada fue que el internacional australiano Israel Folau estableció un nuevo récord de número de tries marcados por un jugador en el Super Rugby, llegando a 60 durante el partido que su equipo, los NSW Waratahs ganó a los Auckland Blues (32-29). Por último, los Canterbury Crusaders, vigentes campeones del torneo, derrotaron a los Brumbies australianos y se mantienen como líderes destacados de la conferencia neozelandesa. Los líderes de las conferencias australiana (Melbourne Rebels) y sudafricana (Coastal Sharks) también sumaron victorias.SINTESIS15 Divan Rossouw, 14 Johnny Kotze, 13 Dylan Sage, 12 Burger Odendaal, 11 Jade Stighling, 10 Manie Libbok, 9 Embrose Papier, 8 Duane Vermeulen (c), 7 Jannes Kirsten, 6 Ruan Steenkamp, 5 Eli Snyman, 4 Hanro Liebenberg, 3 Trevor Nyakane, 2 Corniel Els, 1 Lizo Gqoboka.Cambios: PT, 31 Tim Agaba por Eli Snyman. ST, Conraad Van Vuuren por Trevor Nyakane, 11′ Jaco Visagie por Corniel Els, 28′ Thembelani Bholi por Ruan Steenkamp, Simphiwe Matanzima por Lizo Gqoboka, Ivan van Zyl por Embrose Papier y Cornal Hendricks Divan Rossouw.1-Mayco Vivas, 2-Julián Montoya, 3-Santiago Medrano, 4-Guido Petti, 5-Marcos Kremer, 6-Pablo Matera, 7-Tomás Lezana, 8-Javier Ortega Desio, 9-Tomás Cubelli, 10-Santiago González Iglesias, 11-Ramiro Moyano, 12- Jerónimo de la Fuente, 13-Matías Orlando, 14-Matías Moroni, 15-Emiliano Boffelli.Cambios: PT 39′ Nahuel Tetaz Chaparro por Mayco Vivas. ST, Joaquin Tuculet por Moyano, 17′ Agustin Creevy por Montoya, Enrique Pieretto por Medrano, Tomas Lavanini por Ortega Desio, 23′ Felipe Ezcurra por Cubelli, 25′ Rodrigo Bruni por Kremer, 32′ Domingo Miotti por González Iglesias.Puntos en el primer tiempo: 6′, 15′ y 23′ Penales de Manie Libbok (B), 27′ Try de Pablo Matera convertido por Santiago González Iglesias (J), Resultado parcial: Bulls 9-7 Jaguares.Puntos en el segundo tiempo: 3′ Try de Jade Stighling (B), 10′ Penal de Santiago González Iglesias (J), 13′ y 20′ Penales de Mani Libbok (B), 33′ Try de Domingo Miotti convertido por él mismo (J), 36′ Try de Domingo Miotti (J). Amonestados: ST, 6′ Nahuel Tetaz Chaparro (J), 32′ Tim Agaba (B), 39′ Conraad Van Vuuren (B).Árbitro: Brendon Pickerill. Cancha: Loftus Versfeld, Pretoria.