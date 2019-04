El líder no le dio chances

Por la quinta fecha del Top 10 del Torneo Regional del Litoral, CRAR perdió este sábado en Fisherton ante el puntero Jockey por 75 a 19. Santiago Kerstens con un try y una conversión; un try penal, y un try de José Williner fueron los puntos del equipo rafaelino.Las grandes diferencias en el trámite del partido fueron las que también existen en la tabla de posiciones, donde los rosarinos son líderes y el equipo rafaelino marcha último. Para colmo de males, la escuadra dirigida por Cristian Martino sufrió la expulsión del primera línea Nicolás Gutiérrez en el tramo inicial del primer tiempo, con lo cual el esfuerzo fue mucho mayor ante uno de los equipos más poderosos de la competencia.Si bien quedan todavía por delante cuatro partidos de esta fase inicial, el Círculo Rafaelino sabe que como el año pasado deberá estar muy enfocado en lo que vendrá luego, hoy por hoy muy probablemente la Reclasificación para aspirar a mantener la categoría.RESTO DE LA FECHALos demás resultados fueron: Estudiantes de Paraná 63 - Universitario de Rosario 7; Old Resian 32 - Paraná Rowing 7; CRAI 34 - Duendes 28. Esta tarde completarán Santa Fe Rugby - GER, desde las 16.Jockey 22 puntos; CRAI 19; Old Resian 17; Duendes 16; GER (un partido menos) y Estudiantes 14; Rowing 9; Universitario de Rosario 7; Santa Fe Rugby (un partido menos) 6; CRAR 1.CRAR vs. Estudiantes; Universitario de Rosario vs. Old Resian; Rowing vs. CRAI; Duendes vs. Santa Fe Rugby y GER vs. Jockey.