Ben Hur recibe a PSM en el inicio de los play offs

Arranca otra instancia, donde el margen de error se achica considerablemente. Este domingo, desde las 17:30, Ben Hur recibirá a Puerto San Martín de San Lorenzo en el arranque de los "mano a mano", donde el Lobo intentará ante su público establecer una diferencia para ir con mayor tranquilidad a la revancha dentro de siete días. El encuentro de ida, correspondiente a los 16avos de final del torneo Regional Amateur, Zona Litoral Sur, tendrá el arbitraje del santafesino Maximiliano Moya.Después de haber cortado el domingo pasado la preocupante seguidilla de fechas sin victorias en la fase inicial frente a Cosmos F.C, lo cual le permitió clasificar como tercero, el elenco dirigido por Carlos Trullet sabe que debe continuar mejorando para tener chances reales de pelear por el ascenso. En la teoría, ahora deberá medirse con rivales que por algo han logrado también su pasaje y en el caso del elenco de San Lorenzo, como segundo en su grupo.Por otra parte, en los play offs es vital convertir en una fortaleza el estadio propio. Ben Hur empató en los últimos tres cotejos de local (ante Cosmos, 9 de Julio y Colón de San Justo), motivo por el cual debe revertir esa tendencia.CON UN CAMBIOBen Hur tendrá esta tarde dos jugadores que no podrán ser de la partida por acumulación de tarjetas amarillas: Leandro Sola y Santiago Paz, justamente quienes en la mayoría de los encuentros conformaron el doble "5" titular. La excepción fue el encuentro pasado, donde jugó Saavedra en lugar del ex Atlético.Esta tarde, el sunchalense continuará en el once inicial ocupando el lugar de Sola, mientras que Ignacio Ynfante tendrá la oportunidad de ir desde el arranque como el jugador con más responsabilidades de generación de juego en esa zona del campo, junto a Pablo Pavetti.El resto de la escuadra irá sin modificaciones, con la premisa de mantener un orden táctico que -como primera medida- trate de asegurar el cero en el propio arco, ya que desde el punto de vista ofensivo el equipo en casi todos los encuentros ha respondido favorablemente.Cabe mencionar que la revancha está programada para el domingo 14 en San Lorenzo, y el clasificado deberá medirse luego con Libertad de Sunchales, que aguarda tras haber asegurado el primer puesto de su grupo en la fase inicial.LOS PROTAGONISTASEstadio: "Néstor Zenklusen".Arbitro: Maximiliano Moya (Santa Fe).Horario: 17:30.Matías Astrada; Francisco Baranosky, Luis Ybáñez y Luciano Kummer; Gustavo Mathier, Ezequiel Saavedra, Ignacio Ynfante y Germán Guibert; Pablo Pavetti; Leonardo Ochoa y Gabriel Giacopetti. DT: Carlos Trullet.Franco Delmoro; Kevin Rolón, Federico Arach, Walter Encinas y Juan Osuna; Federico López, Gustavo Bento, Lucas Moya y Alexis Ojeda; Pedro Mune y Walter Tarabini. DT: Eduardo Flores.