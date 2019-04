Equipos juveniles visitan a Talleres

Este lunes, la BH disputará encuentros amistosos enfrentando a Talleres de Córdoba como preparación al Torneo Juvenil del Centro. La actividad se llevará adelante en el predio deportivo que posee el elenco cordobés.La delegación del Lobo partirá de nuestra ciudad a las 3:30hs de la madrugada del lunes y estará encabezada por el Coordinador Deportivo, Prof. Cesar Bessone. También integrarán la delegación, los entrenadores, Horacio Willener, Adrián Acosta, Roberto Jiménez y Diego Dunky, el preparador físico, Lucas Barale, el entrenador de arqueros, Nicolás Zanuzzi, y el utilero, Norberto Osella.Recordemos que por segundo año consecutivo, Ben Hur disputará el Torneo Juvenil del Centro con las tres categorías que intervienen del mismo, Sub 15, Sub 17 y Sub 19. Esta segunda edición, que contará con la participación de más instituciones, está prevista comenzar en el mes de mayo.Cronograma de actividades en Córdoba: 7:15hs desayuno en el predio de Talleres; 8:45hs partido Sub 15; 8:45 partido Sub 17 y 10:15hs partido Sub 19.