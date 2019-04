Sobre jubilados y paridad

La diputada provincial, Silvia Augsburger consideró que en la agenda de Igualdad y Participación no sólo son prioridades ponerle freno a los tarifazos y avanzar en la ley de educación sino también en consagrar la paridad de género. "Los jubilados son un sector que hoy está sufriendo fuertemente la crisis. El gobierno de la provincia podría haber hecho mucho más para morigerar esta crisis que se vive, que por supuesto es responsabilidad del gobierno nacional, al menos en lo que hace a servicios públicos. Porque en el tema de aguas no hay tarifa social, muchos santafesinos sufren por esta situación y por la falta de decisión política. Respecto a la luz hemos planteado que la Provincia absorba la tarifa social que el gobierno nacional ha dejado de pagar, se ha logrado un compromiso por dos meses, pero hay incertidumbre en lo que sucederá después", subrayó la actual diputada provincial.

"En relación a la educación, que es la política de inclusión más importante, donde se habla mucho de inseguridad y de menores que delinquen, en Santa Fe ni siquiera se garantiza la sala de 4 años para todos los niños y niñas de la Provincia. Todavía faltan 8.000 bancos para que todos los chicos puedan asistir y recibir una educación que es obligatoria desde los 4 años", planteó Augsburger con tono crítico. "La mitad de los adolescentes abandonan antes de terminar la escuela secundaria. Y el presupuesto que se aprobó en la Legislatura para este 2019 disminuye en términos proporcionales los fondos para educación. Por eso es tan importante la ley de educación, porque garantiza un piso presupuestario independientemente del gobierno de turno", agregó.

En cuanto a la paridad de género, lamentó que "en Santa Fe no se haya aprobado la ley como si la hay en 13 provincias y también a nivel nacional, perdimos la oportunidad en esta elección por responsabilidad del Senado que no la aprobó -contaba con media sanción de Diputados- y del Poder Ejecutivo que no incluyó el proyecto en sesiones extraordinarias", señaló la legisladora. "Nuestra lista es paritaria, pero debería ser ley porque para las elecciones generales los principales lugares de cada lista estarán ocupados por varones", añadió.

Por último, Rosita Ambroggi, quien en Rafaela preside el Centro de Jubilados Provinciales, advirtió sobre el impacto de la crisis en los adultos mayores. "Es el sector más vulnerable, perjudicado por la pérdida del poder adquisitivo de los haberes producto de la inflación, por los continuos tarifazos e incluso también por el deterioro de los servicios de la obra social como el IAPOS, que en esta ciudad brinda prestaciones muy deficientes. Por eso buscamos ser un poco la voz de los jubilados, ayudar a encontrar soluciones a tantos problemas", aseguró.