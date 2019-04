Las respuestas de Dady Brieva

Dady Brieva es uno de los grandes actores argentinos de esta época; y a su vez un hombre controversial para la opinión pública. Es de los que eligen ir de frente y no con medias tintas. Su compromiso e ideología no pasan por el tamiz de lo políticamente correcto. Dice lo que le parece, lo argumenta y se para frente a las críticas. Responde con el talento de su trabajo. Se hizo famoso en la década del 80 en medio de lo que fue el fenómeno Midachi; esos tres cómicos santafesinos que sorprendieron e hicieron reír a carcajadas a todo un país, destaca Teleshow.Desde allí, los teatros llenos, las giras, los programas de televisión y más. Pero después, otros desafíos profesionales que le permitieron ir más allá y destacarse sobre sus compañeros humoristas, como "solista" también exitoso. Tiras como galán de ficción –El sodero de mi vida, entre otras-; un unipersonal exitoso –Dadyman– y su desembarco en el cine como actor y hasta como director. Por estas horas estrena el film 4×4 junto a Peter Lanzani y Luis Brandoni.Finalista del primer Bailando por un sueño en 2006; en pareja con la bailarina Mariela Anchipi, con quien tuvo dos hijos; Dady es un tipo querible, es el vecino de la cuadra, es el que arranca una risa y un momento de nostalgia por el amor al barrio, los viejos valores y la coherencia ante todo. Esta semana Teleshow le hizo las 12 preguntas a Dady Brieva.-Sin dudas Cristina Fernández de Kirchner.-Veo noticieros, Intrusos, Bendita, y también hay que ver Confrontados.-El Negro Alvarez y Cacho Buenaventura, son los que más gracia me causan desde siempre.-A nadie. No tengo redes aunque parezca raro.-Con Beto Brandoni la mejor, no hablamos de política, yo en general no hablo de política. Beto es un tipo que yo admiro mucho y le hace muy bien al oficio del actor.-En realidad a cualquiera, la cerveza no tiene nada que ver, jaja. Bueno me quedo con Mirtha que es a la que más conozco.-Hay que legalizar todo lo prohibido.-Me gusta que Marcelo haga lo que quiera o lo que lo haga feliz. Yo no lo votaría, yo voto a Cristina.-Bailando el vals de los 15 con Rosario (su única hija, además tiene tres varones).