El empresario Samid fue detenido en Belice

BUENOS AIRES, 7 (NA).- El empresario Alberto Samid fue detenido en Belice tras haberse fugado de la Argentina y ahora resta definir cómo será su traslado al país para comparecer ante la Justicia en la causa que lo investiga por presunta asociación ilícita y evasión."En Belice fue detenido por Interpol Alberto Samid. Nuestra política es clara y transparente. Quienes tienen deudas con la justicia, deben presentarse. Y nuestra política de colaboración internacional, nos permite al instante saber donde están", confirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de que la noticia trascendiera a partir de la información publicada en medios del país caribeño.En declaraciones a TN, la funcionaria nacional resaltó que fuerzas federales hicieron "un trabajo de rastreo con la colaboración de los países por donde pasó" y lograron "ubicar que estaba en el hotel Radisson de Belice y después, cuando se hizo público, se fue a otra isla".Tras resaltar la cooperación internacional, la integrante del Gabinete indicó que tanto el Gobierno como la Justicia están "a la espera de la expulsión", por lo que viajarán hacia el país caribeño dos oficiales de la Policía Federal "para que lo puedan ir a buscar" y traerlo de regreso al país."Cuando hay delitos de tipo migratorio, uno puede buscar una salida más simple como es la expulsión. Samid podía haber evitado todo esto si se presentaba ante el Tribunal y no hubiera quedado detenido ni nada. Él decidió el camino de escaparse", añadió Bullrich.El "Rey de la carne" fue capturado en la isla caribeña de San Pedro, tras haberse salido "ilegalmente de la Argentina el 24 de marzo" y haber pasado por Paraguay y Panamá, antes de arribar a Belice, precisó el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman.A partir de la detención, resta definir cómo será el traslado al país: en ese sentido, el funcionario nacional explicó que puede ser "una expulsión que decida Belice o el Tribunal tendrá que pedir la extradición".Asimismo, aclaró que la Argentina no posee un convenio bilateral de extradición con el país caribeño, por lo que tendrían que apelar al "principio de reciprocidad".El ex vicepresidente del Mercado Central no se había presentado a escuchar el veredicto que iba a dictarse el miércoles pasado en el marco de una causa por asociación ilícita y evasión por lo que el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, integrado por los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y José Michilini, ordenó su detención.Horas después Samid habló en distintos medios periodísticos y afirmó que no tenía intenciones de entregarse, pero no dijo dónde se encontraba: en el alerta roja de Interpol se señalaba que Belice era un posible destino que habría elegido el empresario.El empresario está siendo investigado por presunta evasión y asociación ilícita que comenzó en 1996 por una denuncia de la entonces Dirección General Impositiva (DGI) contra un grupo de frigoríficos que evadía el IVA en la comercialización de carne.