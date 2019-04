La carne encarece y los rafaelinos la evitan

Los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en promedio, alzas moderadas del +6,4% en marzo de 2019 con respecto al mes de febrero y en un año subieron un 71%.

Así lo consignó el informe de precios minoristas que elabora el área de estadísticas y economía del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). El trabajo de campo fue realizado durante la segunda semana del mes de marzo de 2019.

Con respecto a los valores de marzo de 2018, los precios promedio de la carne vacuna de marzo del corriente año se ubican un +71,2% por encima. En tanto, el precio del pollo fresco mostró valores con alzas significativas, con una variación del +23,6% en el mes de marzo de 2019 respecto de febrero.

Por su parte, el precio del pechito de cerdo mostró precios con alzas moderadas en el mismo período, avanzando un +5,1% en relación al mes anterior. Con respecto a los valores de marzo de 2018, el pollo incrementó su precio en un +89,4% y el cerdo un +46,3 por ciento.

Un carnicero de la ciudad dijo que "yo soy carnicero desde el 1971. En esa época todos consumíamos mucha carne y yo particularmente vendía 12.500 kg de carne por mes, pero ahora es imposible para la gente poder pagar un kilo de carne a $300, por lo que algunas carnicerías ya van cerrando", sostuvo y agregó que "desde el año 1989 hacia acá, empezamos a bajar de a mil, dos mil kg por mes. Ahora la gente se está volcando mucho más al pollo por el precio, pero también eso cansa. Somos un país carnívoro, pero lamentablemente en esta situación se nos hace imposible", destacó

Además dijo que el rédito que da una carnicería es similar al de un almacén, pero aclaró que "el consumo baja día a día porque las cosas siguen aumentando y el poder adquisitivo está cada vez peor. La gente siempre te pide lo más barato, no le da importancia a las primeras marcas, sino a las alternativas", completó.

En tanto, otro vendedor de carne de la ciudad, expresó que "se está notando que clientes de mucho tiempo, o clientes consecuentes, están disminuyendo el consumo. El cliente se está cuidando en los gastos, ya hace menos pedidos en el mes y busca opciones a otros cortes", expresó, añadiendo que "la gente busca cortes que rindan, como la carne picada, que tiene un 100% de rendimiento y que no tiene desperdicio, como algún otro corte que tiene hueso", dijo.

Por otro lado, este comerciante de la ciudad dijo que hay una tendencia a elaboración propia, ya que las ganancias son mayores.En tanto, también expresó que existe un cambio en el paladar de la gente, en este caso hacia el cerdo: "se nota mucho este cambio, todo dado por la diferencia de precios. El negocio de la carne es un negocio es muy tedioso. Nosotros compramos la carne a un precio y llega al mostrador otro, muy diferencia. Lamentablemente va con la astucia del comerciantes. La carne es un negocio muy vidrioso, que si uno no lo conoce o si no lo llave sobrellevar, puede perder", advirtió.

Los precios de la carne vacuna tuvieron alzas moderadas, del +6,5%, en marzo de 2019, con respecto a febrero, en los puntos de venta que atienden en barrios de nivel socioeconómico alto.

En los puntos de venta que se dedican al sector socioeconómico medio, los precios mostraron alzas también moderadas, aunque más atenuadas, que resultaron del +6,0%; mientras que en aquellos que se dedican al socioeconómico bajo los valores exhibieron las subas de mayor magnitud, que resultaron de un +7,0%.

Mientras que en comparación al mes anterior, la carne de novillitos tuvo precios con subas moderadas, del +6,3%; la de novillos mostró valores con alzas inferiores de +5,7%; la carne de vaquillonas y terneras sostuvieron incrementos de un +7,5%, con respecto a febrero de 2019.

El comportamiento de los precios de la carne vacuna tuvo algunas diferencias entre en las distintas zonas geográficas: se registraron valores con subas moderadas en las zonas norte y sur del Gran Buenos Aires, mientras que en la Capital Federal y en la zona oeste del GBA se registraron alzas de magnitud moderada a significativa.

La tendencia fue alcista en los supermercados durante el último mes de marzo y los precios fueron un poco más moderados en las carnicerías respecto de febrero.