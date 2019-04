1.335 chicos de la ciudad asisten por día a distintos comedores escolares

Los comedores escolares son "fundamentales" para muchos chicos y familias de Rafaela. La crisis golpea fuerte y hay gran cantidad papás que no pueden alimentar como se debe a sus hijos. No sólo pasa en esta ciudad, sino en muchas partes del mundo.En nuestra ciudad hay 1.335 chicos que asisten todos los días a los 7 comedores escolares que hay distribuidos por todos los barrios.Este número fue contabilizado por la Regional de Educación en abril de 2019, mientras que 6.889 niños asisten a los establecimientos en donde se brinda la copa de leche."Estamos analizando la necesidad de algunas escuelas, que no tienen copa de leche y que en un futuro las van a necesitar. Mes a mes vamos revisando los números, y las raciones se sostienen, no hay un incremento", le dijo a LA OPINION la profesora Carolina Pelegry, delegada de la Región III de Educación.Además sostuvo que "cuando hay paro los papás eligen si los mandan o no al comedor y ahora, cuando regresen las clases, vamos a poder revisar bien el nuevo número. Sabemos que a partir de mayo las escuelas que tienen la jornada ampliada, que en este caso en Rafaela serían las escuelas Angela de la Casa, la Escuela Perón, Villa Podio, tienen jornada completa, que van media mañana y toda la tarde, también van a recibir todo el servicio completo los chicos de 4to y 5to, que este año arrancan jornada completa", anunció.Las escuelas que abren sus comedores son siete en total. Muchos de ellos, no solamente ofrecen alimentos para sus propios alumnos, sino que también lo hacen para establecimientos cercanos, o algunos chicos de ese mismo barrio. El Jardín Nº 5 "Federico Froebel", ubicado en barrio Barranquitas, tiene jornada completa, mientras que en la escuela Primaria Nº 652 Villa Podio comen los chicos que van a esa escuela y también lo hacen los chicos de la escuela "José Pedroni", del barrio 2 de Abril.Además, las escuelas Primaria Nº 851 Angela de la Casa y la Primaria Nº 1136 Paul Harris también ofrecen el servicio, mientras que la escuela Nº 1287, Juan Domingo Perón, en el barrio 17 de Octubre, abre sus puertas para los chicos de la escuela primaria, pero donde también lo hacen los de la secundaria, que son los de la Nº 505 Mahatma Gandhi.Para concluir, la escuela Nº 1361 Angela Peralta Pino y la escuela especial Nº 2027 Melvin Jones también poseen comedores escolares.