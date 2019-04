Educación y servicios públicos, ejes de la gestión de Giustiniani

Con una intensa labor legislativa como carta de presentación, el diputado provincial por el partido Igualdad y Participación, Rubén Giustiniani, aspira a la reelección en su banca por lo que encabeza una de las listas que se presentará en las elecciones primarias del 28 de abril próximo en Santa Fe, junto a Agustina Donnet. Y por eso recorre una vez más los pueblos y ciudades para contar lo que hizo en los últimos años y cuáles son sus prioridades en materia de agenda parlamentaria si es que logra la reelección. El jueves hizo escala en Rafaela junto a la actual diputada, Silvia Augsburger y la rafaelina Rosita Ambroggi, quienes ocupan el tercer y el quinto lugar de esa nómina en el marco de la campaña.

"Siempre es un placer volver a Rafaela para rendir cuentas e informar qué hacemos en la Cámara de Diputados y en este caso puntual en busca de renovar el acuerdo con muchos santafesinos para ejercer su representación legislativa. Estamos muy contentos de la lista que estamos presentando, como una opción independiente de Igualdad y Participación a las tres fuerzas tradicionales de la provincia. Hemos encontrado una excelente respuesta de participación, hicimos una convocatoria y la verdad que hemos generado una propuesta que hoy al recorrer la provincia logramos muchísimas adhesiones", sostuvo Giustiniani en una visita a la Redacción de LA OPINION.

El legislador afirmó que "nuestra propuesta es concreta y está avalada por un trabajo que venimos realizando desde la Legislatura provincial con Silvia en el bloque de Igualdad y Participación, por lo que se presenta como una continuidad natural de ese trabajo realizado en la Legislatura".

Con respecto a la tarea desarrollada en la Cámara de Diputados, Giustiniani explicó que "hicimos ejes en dos grandes temas: la educación, que es la mejor política pública y social, y los servicios públicos en un contexto de fuertes aumentos". En relación al primero, sostuvo que "Santa Fe no tenía una Ley Provincial, no tiene todavía una ley de educación luego de tantos años de la Ley Nacional de Educación, pero sí tenemos el compromiso de nuestro espacio en trabajar por esa ley, de hecho ya logramos la media sanción y demostramos en la provincia que no hay grieta en materia educativa porque articulamos los proyectos de todas las bancadas junto con el proyecto del Poder Ejecutivo provincial". Tras la aprobación de Diputados, el legislador está convencido "de que este año el Senado la va a tratar, la modificará o no, pero habrá una ley que sea una política de estado que garantice infraestructura y formación docente para todos los santafesinos".

El otro pilar de la labor en Diputados de Giustiniani y Augsburger giró en torno a los servicios públicos. "Para nosotros ha sido fundamental. Es una cuestión clave en la economía de la familia, los comercios y de la industria. La seguidilla de tarifazos que se han registrado en la energía eléctrica y el gas conspiran contra un sano proceso económico, por tanto creemos que eso es lo que hay que abordar, es una problemática que debemos enfrentar sin mayores dilaciones. Y nuestra consigna es tan simple como racional: queremos que las tarifas no sean mayores a la inflación, ni a los aumentos salariales ni de la jubilaciones".

-En medio de una situación económica muy compleja, ¿qué encuentran al recorrer la Provincia en esta campaña?

-Hablamos cara a cara con la gente, cosa que muchos esquivan. Nosotros recorremos la provincia, recorremos los barrios y hablamos con la gente. Esa es la manera de hacer campaña. Además es fundamental porque recogemos de esas conversaciones con la sociedad, las mejores propuestas para llevar adelante, para retroalimentar nuestra gestión en la Legislatura. Además asumimos un compromiso directo. La gente está enojada, mucha gente se siente defraudada, pero nosotros planteamos que el acto electoral es una herramienta fuerte que tiene la sociedad en democracia de mejorar las cosas, de castigar a los que nos han cumplido y elegir opciones. El próximo 28 de abril tiene una gran importancia.

-¿Cómo ve a la Provincia y en particular la gestión de Miguel Lifschitz?

-La situación de Santa Fe no escapa a la del país. Una crisis económico y social, una recesión profunda y una inflación galopante. Esta combinación perversa causa una catástrofe en las empresas y en las familias. En los despidos por goteo vemos situaciones de crisis irremontables en muchos comercios y en muchas industrias. A pesar de estar en presencia de una buena cosecha, como hace años no se veía, de trigo, maíz, soja, sorgo, evidentemente que esto no alcanza para revertir esa situación. El gobierno Socialista ha tenido aciertos y déficits. Los aciertos están a la vista en la prioridad que ha tenido Lifschitz con el tema de la obra pública. Más allá de eso, me parece que faltó decisión política, en un tema para nosotros fundamental de la economía familiar y provincial que es el tema de las tarifas de servicios públicos.