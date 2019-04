Tres muertos en accidente en la ruta

Ocurrió a la altura del kilómetro 86 de la ruta nacional 178, lugar donde se observó la presencia de personal de la Policía de Seguridad Vial de la Provincia.

De acuerdo a información a la que tuvo acceso este portal online, en la citada colisión en el acto perdieron la vida Brian Valentini (18) y Damián Oscar Rosso (16), ambos con residencia en la localidad de Alcorta.

Por otra parte fueron trasladados a un centro médico de la zona Emanuel Federico Richezzi (21) y Matías Richezzi (16), también vecinos de Alcorta, y uno de ellos (no se precisó quien) falleció en el trayecto.

Los citados viajaban en las motos, resultando la parte restante un Citroen C 4 conducido por Mauricio Ariel C., de 36 años de edad, quien transitaba junto a José Luis S. (36), y una mujer de la cual no se dieron a conocer datos filiatorios, que fue llevada a en centro asistencial.