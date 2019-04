Ganó el Sub-17

El seleccionado Sub 17 de la Argentina derrotó ayer a Uruguay 1 a 0, por la segunda fecha del hexagonal final del torneo Sudamericano de Perú, y se posicionó bien para lograr uno de los cuatro lugares para el Mundial de Brasil, que se disputará del 2 al 24 de noviembre próximo.Juan Sforza (2' ST) marcó el único gol en el clásico rioplatense, que se jugó en el estadio Universidad San Marcos, en Lima, y fue arbitrado por el venezolano Juan Soto.Comenzó bien Argentina, que llegó con un remate de media distancia de Cristian Medina que exigió al arquero Lukas González. Uruguay respondió de la misma manera, con un envío desde lejos de Axel Pérez que contuvo Rocco Río Novo abajo.Argentina tuvo mayor tenencia de la pelota y llegó con disparos desde afuera: uno de Medina que se fue muy desviado y otro de Ezequiel Ceballos que controló el arquero; y más tarde se acercó con un cabezazo de Bruno Amione apenas afuera.En el segundo tiempo el equipo dirigido técnicamente por Pablo Aimar pegó de entrada cuando el capitán Sforza capturó un rebote en el área chica y definió con un tiro alto.Uruguay no reaccionó y fue Argentina el que merodeó el área rival, con mucha movilidad de la pelota, y tuvo una chance clara con un cabezazo de Juan Pablo Krilanovich que sacó González.Con la victoria, los chicos de Pablo Aimar -que sumaron su tercer partido seguido con la valla invicta- se cobraron revancha del partido inaugural del certamen, cuando cayeron 3 a 0 con los uruguayos.A primer turno de la jornada, Ecuador y Paraguay igualaron 1 a 1, con goles de Erick Pluas (44'.Pt) para los primeros y Fernando Ovelar (26'.St) para los "Guaraníes". Al cierre de nuestra edición Chile vencía 2-0 a Perú.El próximo lunes, 18.30 hs., Argentina se medirá con Chile y Uruguay vs Ecuador, Perú vs Paraguay.Argentina 4 puntos; Chile 3; Paraguay 2; Perú, Uruguay y Ecuador 1.