Liga: el programa

Este domingo se completará la cuarta fecha del Apertura de Primera A, que ya tiene disputados varios juegos en adelanto. Ayer se dieron a conocer las designaciones arbitrales para todo lo que resta por jugarse, también en la Primera B.Sportivo Norte vs Deportivo Ramona (Árbitro: Roberto Franco. Asistentes: F. García y G. Morero), Deportivo Libertad vs Brown de San Vicente (Árbitro: Rodrigo Pérez. Asistentes: A. Retamoso y A. Kestler), 9 de Julio vs Argentino Quilmes (Árbitro: Ariel Gorlino. Asistentes: C. Paredes y E. Rodríguez).Ben Hur 9, puntos; Atlético 9; Dep. Tacural 8; Sportivo Norte 7; Ferrocarril del Estado 6; Brown 5; Unión 5; Florida 4; Dep. Ramona 4; 9 de Julio 4; Libertad 3; Quilmes 3; Talleres 1; Peñarol 1., fecha 3.San Martín de Angélica vs Atlético María Juana (Angelo Trucco), La Hidráulica vs Deportivo Josefina (Leandro Aragno), Bochófilo Bochazo vs Libertad Estación Clucellas (Mauro Cardozo), Atlético Esmeralda vs Zenón Pereyra (Sergio Romero). Libre: Sportivo Santa Clara.Independiente Ataliva vs Arg. Humberto (Sebastian Gareto), Moreno de Lehmann vs Deportivo Aldao (Silvio Ruiz), Argentino Vila vs Sportivo Roca (José Domínguez), Independiente San Cristóbal vs Deportivo Bella Italia (Javier Simoncini). Libre: Tiro Federal de Moisés Ville.