Jaguares visita a Bulls

Jaguares, la franquicia de la UAR en el Super Rugby, afrontará hoy un duro compromiso ante Bulls de Sudáfrica, por la octava fecha de la temporada, en busca de recuperar la puntería, luego de una caída como local.El cotejo comenzará a las 10.05 en Pretoria y para este duelo el head coach de Jaguares, Gonzalo Quesada, dispuso tres modificaciones respecto de los nombres que jugaron ante Chiefs, y algunos movimientos de posiciones. El rafaelino Mayco Vivas, jugador surgido en CRAR, se mantiene en el equipo titular.El XV será con Boffelli, Moroni, Orlando, De la Fuente, Moyano, González Iglesias, Cubelli, Ortega Desio, Lezana, Matera, Kremer, Petti, Medrano, Montoya y Vivas.Highlanders 28 vs Hurricanes 31, Reds 24 vs Stormers 12, Lions 5 vs Sharks 42.Crusaders vs Brumbies, Blues vs Waratahs, Rebels vs Sunwolves, Bulls vs Jaguares.