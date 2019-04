Boca cierra en Mar del Plata

Tras la dura caída como visitante frente a Atlético Paranaense por la Copa Libertadores, Boca solo piensa en el certamen continental y se presentará con un equipo alternativo para visitar esta noche a Aldosivi, en Mar del Plata, en un partido correspondiente a la 25ª y última fecha de la Superliga. El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio José María Minella, con público de ambos equipos, el arbitraje de Diego Abal y la televisación de TNT Sports Premium. El elenco de La Ribera viene de imponerse como local de Banfield (2-0), acumula cinco triunfos en fila, tiene 50 puntos y la posibilidad de terminar segundo, ya que Defensa y Justicia, actual escolta del campeón Racing (56), suma 52. Más allá de esta posibilidad, Boca ya clasificó a la próxima edición de la Copa Libertadores (los tres primeros acceden de manera directa) y su prioridad pasa por la actual edición, donde viene de ser goleado en Brasil (0-3). Con este panorama, y tomando en cuenta que el próximo miércoles recibirá al boliviano Jorge Wilstermann en la Bombonera, el técnico rafaelino Gustavo Alfaro prepara una formación con varios suplentes para jugar en "La Feliz".Otros partidos: hoy, a las 13:15, Gimnasia LP vs. Colón; a las 15:30, Banfield vs. Newell’s y Unión vs. Estudiantes; a las 17:45, Vélez vs. Lanús.Anoche, en el inicio de la jornada, igualaron 0 a 0 en Tucumán el local San Martín, ya descendido, y San Lorenzo, que jugó con un equipo alternativo y finalizó en el último lugar.