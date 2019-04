La quinta del Top 10

Entre hoy y mañana se jugará la quinta fecha deldel. Este sábado,en las Cuatro Hectáreas de Fisherton, partido que será arbitrado por Leónidas Diez. El kick off será a las 16.El equipo conducido por Cristian Martino aún no pudo ganar en lo que va del certamen y en esta nueva presentación, ante el líder, intentará sumar algún punto para comenzar a despegar del fondo de la tabla.La formación inicial del ‘Verde’ será con: Nicolás Gutiérrez, Martín Zegaib, Andrés Passerini, Mariano Ferrero (cap.), Mauro Bianco, Juan Pablo Imvinkelried, Juan Manuel Imvinkelried, Manuel Mandrille, Maximiliano Bertholt, Santiago Kerstens, Juan Ignacio Coyne, José María Williner, Guillermo Brown, Tomás Lavalle y Juan Nicolás Imvinkelried.Jockey vs CRAR (Leónidas Diez), CRAI vs Duendes (Carlos Poggi), Old Resian vs Rowing (Mauro Rivera), Estudiantes vs UNI R (Fernando De Feo).Santa Fe RC vs GER (Juan P. Spinardelli).LasJockey 17, puntos; Duendes 15; CRAI 14; GER 14; Old Resian 12; Estudiantes 9; Rowing 9; UNI R 7; Santa Fe RC 6; CRAR 1.En Primera, también este sábado, se jugará una nueva fecha. El programa del tercer capítulo es el siguiente: Alma Junior vs Tilcara (Javier Villalba), La Salle vs Provincial (Ezequiel Adrover), Logaritmo vs Los Pampas (Maximiliano Tempesta), Los Caranchos vs Universitario (SF) (Juan Orell).Este sábado, en cancha de Santa Fe RC, se definirá el campeonato Argentino Juvenil en donde la final por el título la disputarán Buenos Aires y Córdoba (15.30hs). El seleccionado de Santa Fe, con presencia rafaelina, enfrentará a Mar del Plata por la permanencia en la Zona Campeonato. Dicho match irá a las 11:40 hs y el perdedor jugará en 2020 en la zona Ascenso.