Atlético visita a Chacarita, el último equipo de la tabla

Atlético de Rafaela ya se despidió prácticamente de su máximo objetivo de ascenso y ahora intentará cerrar la temporada 2018/2019 de la B Nacional de la mejor manera posible. Es por esto que hoy intentará volver a la victoria tras dos derrotas seguidas cuando esté visitando a Chacarita Juniors en uno de los juegos correspondientes a la fecha 23.El cotejo comenzará a las 15:30 hs se disputará en el estadio 18 de Julio y con arbitraje de Mariano González.Para dicho encuentro Juan Manuel Llop finalmente realizará cuatro modificaciones si se tiene en cuenta el once inicial que viene de caer ante Mitre de Santiago del Estero, con movimientos posicionales. Por los lesionados Emiliano Romero y Marco Borgnino ingresan Marcelo Guzmán y Diego Meza, mientras que también meterá mano en la última línea. El uruguayo Sergio Rodríguez, recuperado de la molestia física que no le permitió estar ante los santiagueños, irá en lugar de Gastón Suso y Luciano Pogonza se mete desde el inicio saliendo del equipo Abel Masuero.Así, la defensa formará con Enzo Copetti por la derecha, pasando Lucas Blondel a la banda izquierda y la dupla de centrales quedará con Zalazar-Rodríguez. En el medio campo, Pogonza y Meza irán por los extremos y Navas junto a Guzmán en el doble cinco; arriba: Quiroga-Albertengo.En el banco de los relevos estarán Nahuel Pezzini, Masuero, Gabriel Ramírez, Agustín Nadruz, Ezequiel Montagna, Juan Cruz Esquivel y Enzo Bertero.Por su parte el rival, no llega de la mejor manera. Con 17 puntos se ubica en el último puesto de la tabla general. Viene de perder 2-1 ante Olimpo en Bahía Blanca y previamente le había ganado 3-1 a Guillermo Brown de Puerto Madryn.Atlético y Chacarita se enfrentaron en 20 oportunidades en el profesionalismo. La “Crema” le lleva cinco partidos al “Funebrero” con 11 victorias, 3 empates. Los otros 6 juegos fueron para los de San Martín.De visitante, el elenco rafaelino supo ganarle en 5 ocasiones, igualando en 1 oportunidad y perdiendo las restantes 4 veces.Arsenal 2- Agropecuario 0, Morón 1- Olimpo 0, Instituto 1- Almagro 1.15:30 Def. de Belgrano vs Dálmine, 15:30 Chacarita vs Atl. de Rafaela 20:10 Sarmiento vs Ferro, 22:00 Mitre vs Los Andes.11:00 Temperley - Central Córdoba, 17:00 Gimnasia (J) - Gimnasia (Mza), 19:00 Ind. Rivadavia - Brown (PM).20:30 Santamarina - Platense, 21.05 Quilmes - Chicago.Lucas Bruera; Nicolás Álvarez, Alan Ledesma, Alan Robledo y Rodrigo Ayala; Juan Cruz González, Diego Rivero y Juan Álvarez; Joaquín Ibáñez, Lucas Cano y Martín Lucero. DT: Patricio Pisano.Ramiro Macagno; Enzo Copetti, Nicolás Zalazar, Sergio Rodríguez y Lucas Blondel; Luciano Pogonza, Lautaro Navas, Marcelo Guzmán y Diego Meza; Mauro Albertengo y Matías Quiroga. DT: Juan Manuel Llop.Estadio: 18 de Julio.Árbitro: Mariano González.Asistentes: Rubén Bustos y Martín Alonso.Cuarto árbitro: Cristian Cernadas.Hora: 15.30TV: TyC Sports Play.