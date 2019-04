Avanzarán las auditorías y crearán un “Instituto de Monitoreo y Evaluación”

FOTO PRENSA CONCEJO FRUCTIFERO./ El encuentro dejó resultados positivos sobre un tema sensible en plena campaña.

Plena campaña. Reunión entre concejales -en su mayoría, opositores- y una funcionaria del Ejecutivo para analizar formas de controlar la gestión y las cuentas del Municipio, presentado por un candidato a Intendente del partido contrario al actual. Un triple acuerdo y todos felices. No pareciera ser Argentina. Pero, si somos un poco chauvinistas, parece Rafaela.

Ayer, el Concejo Municipal y el Ejecutivo coincidieron sus miradas respecto a tres proyectos presentados: dos por parte de Cambiemos y uno elevado desde el DEM. Todos giran sobre lo mismo: hacer más eficaz y transparente a la gestión.

Leonardo Viotti había presentado el año pasado dos ordenanzas: una, que buscaba impulsar una auditoría externa al Municipio. Otra, realizar una interna para mejorar los procesos de gestión. La primera, podría llegar al recinto en las próximas semanas. La segunda, llevará más tiempo, pero porque incorporará el trabajo que ya viene haciendo el Ejecutivo para calificar para las normas ISO 9001. El tercer proyecto ingresó esta semana: convierte en una institución autárquica, dentro de la estructura del Estado local a "Rafaela Evalúa". El “Instituto de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas” (IMEPP) tendrá como objeto "el monitoreo y la producción de evaluaciones de programas y políticas públicas para sustentar la toma de decisiones basada en información elaborada con métodos científicos". También parecería avanzar sin mayores inconvenientes, pese a que con anterioridad, la oposición había intentado crear un Tribunal de Cuentas o una Unidad de Cuenta y Evaluación (UCE).



AUDITORIA EXTERNA, CASI UN HECHO

Viotti junto a Sagardoy y el resto de los ediles de Cambiemos habían propuesto el año pasado “contratar el servicio de Auditoría Externa a cargo de uno o más profesionales independientes, a fin de llevar a cabo la auditoría de las cuentas públicas del Municipio de la ciudad de Rafaela en los aspectos presupuestarios, patrimoniales, financieros y de gestión”. Esto permitiría tener un estado de situación del Municipio. Galanti dejó en claro que eso es potestad de los ediles y que, de creerlo necesario, podrían contratarlo con sus propios recursos.

Viotti le dijo a LA OPINION que "le vamos a dar para adelante. En un 99% estamos de acuerdo. Hay que ajustar algunas cositas. Estaría para sacarlo pronto". Quizás pueda llegar a darse ¿antes de las PASO?



AUDITORIA INTERNA

En cuanto al proyecto de ordenanza de auditoría interna es porque Viotti entiende que desde 2003, el Municipio está en falta por no adecuarse a una normativa provincial.

En tal sentido, Galanti presentó lo hecho hasta ahora por el Ejecutivo, en búsqueda de certificar la norma ISO 9001, que empezó el año pasado. Viotti le dijo a LA OPINION que "vamos a acomodar la letra de la ordenanza. Estamos abierto a hacerlo, como dije desde el primer día. Nos van a hacer algunas correcciones y lo esperamos".

"Más allá de oposición y oficialismo, desde todos los sectores se avanza en dar transparencia en mejorar los procedimientos internos para que cualquier gobierno sepa qué es lo que tiene que hacer. Es lo mismo que estamos encarando desde el Concejo Municipal", dijo a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) el presidente del Concejo Municipal, Raúl "Lalo" Bonino.



SE VIENE EL IMEPP

Desde hace varios meses, se venía barajando la posibilidad de que Rafaela Evalúa, esta asociación de entidades de la ciudad que buscan controlar las cuentas y los procesos de la ciudad, pueda terminar de institucionalizarse dentro del Municipio local. Finalmente, fue presentado. "Es formalizar la propuesta de creación. No es un proyecto solo del DEM, sino de más de 50 instituciones que formaron parte de este proceso colaborativo. Duró dos años el proceso de redacción. Toma el debate de los 5 foros, suma los aportes que hicieron las instituciones cuando fuimos a presentar el borrador, volvimos a presentar nuestra propuesta el 31 de octubre pasado ante el Concejo y después tuvimos una invitación de la Federación de Entidades Vecinales para sumarse a la institución, cosa que hicimos. Acá está la clave del éxito: las ganas de participar de la gente para la toma de decisiones de políticas públicas", detalló a "Algo dirán" Galanti.

En el texto de la ordenanza determina que habrá una Dirección Ejecutiva (elegido por el DEM con consenso del Concejo Municipal), un Consejo Directivo (integrado por el Director Ejecutivo del Instituto, en representación del DEM; un Concejal por el oficialismo y uno por la oposición; un representante por las instituciones que conforman el Consejo Consultivo Social; un representante por la Federación de Entidades Vecinales; un representante por el Consejo Universitario de Rafaela y un representante por el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales -SEOM-).y un Espacio Consultivo (toda otra institución que se quiera sumar).

La oposición se mostró entusiasmada con este proyecto, motivo por el cual, hace suponer que podría ver la luz dentro de pocas semanas más.