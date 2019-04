BUENOS AIRES, 6 (NA). - El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó cambios en las metas trimestrales de gasto social y fiscales, pero no en las de cumplimiento anual, según revelaron voceros del Palacio de Hacienda. "No cambia la meta fiscal anual, tan sólo se estableció un sendero consistente para su cumplimiento", señalaron las fuentes oficiales.Explicaron que la meta acumulada del segundo trimestre pasa a 20.000 millones de pesos (0,1% del PBI) y acumulada del tercer trimestre pasa a 60.000 millones (0,3% del PBI).Los voceros agregaron que se autorizó un adicional presupuestario del 0,1% para gastos sociales que pasa de 0,2% a 0,3% del PBI y alcanzará los 60.000 millones de pesos. "Así se logra incorporar al gasto el aumento adelantado de 46% a la Asignación Universal por Hijo y cumplir con el resto de los programas", precisaron.Señalaron que "lo importante es que la revisión fue aprobada, el FMI liberó los desembolsos para Argentina, y que el programa marcha de acuerdo a lo esperado". Agregaron que el directorio del organismo revisó hacia arriba su proyección de crecimiento, acercándose a la estimada por la cartera que conduce Nicolás Dujovne.Destacaron también "se espera una recuperación paulatina comenzando en el segundo trimestre, aunque desde el Gobierno creemos que la recuperación ya habría comenzado". Indicaron que el Gobierno "va a esperar cómo evoluciona la recaudación en los próximos meses. Se proyecta que el mayor crecimiento a lo esperado y la mayor inflación a la esperada implicará mejoras en los ingresos".Por el lado de los gastos, dijeron que "no hay recortes adicionales aunque podría haber reducciones en el margen de gastos, incluyendo una racionalización en bienes y servicios y de gastos de capital no prioritarios".