"A Rafaela la ordenamos hoy o no lo hacemos más"

El actual concejal Lisandro Mársico presentó oficialmente en el día de ayer la lista que encabeza en la búsqueda de renovar su escaño en el Cuerpo Legislativo local. "El próximo 28 de abril plebiscito mi trabajo. En el caso de lograrlo, será el último de forma consecutiva. Después, buscaré otros horizontes políticos o ", dijo, ante la atenta mirada de Don Luis Peretti, quien se hizo presente en el hotel céntrico, que ofició de escenario para el acto político. También estuvieron presentes los diputados provinciales Gabriel Real (Secretario General de la Junta Ejecutiva del PDP) y Omar Martínez (PS). Vale destacar que este último es candidato a senador provincial."Hay que regular, generar una sinergia entre los derechos, pero siempre con la presencia firme del Estado. Esa fue la idea a partir de estos 3 años. Lo que hemos observado también es que esa presencia del Ejecutivo Municipal es laxa, se diluye. Uno de los proyectos más polémicos, donde el Estado tiene que intervenir más directamente, han venido de la oposición, y no del oficialismo. Esos proyectos no traen votos, pero es la única manera de ordenar al Estado: con la firmeza de un Municipio presente, en que deben aplicarse los instrumentos que le dimos o que ya estaban. A la ciudad la ordenamos hoy o no la ordenamos más", dijo."Hay tres fundamentales para un concejal: el control y la interacción con el vecino (para hacer de puente con el Departamento Ejecutivo Municipal, por eso vimos visibilidad a algunos temas)", señaló y agregó: "'Tus ideas en buenas manos' es el slogan de campaña que se suma al '#SomosComoVos'. Vengo presentando más de 300 proyectos. La mayoría de esas iniciativas fueron por inquietudes o necesidades de los vecinos que se han acercado a planteármelas. No fueron propias, no fue creación mía. Le hemos dado tratamiento. Le hemos puesto la oreja a quienes por ahí desde el DEM no lo han hecho. Creo haber cumplido con el trabajo que me han delegado", señaló.Indicó que no fue candidato a Intendente porque no se habían formado los equipos técnicos necesarios para encarar esa tarea y, también, por una cuestión de preparación. "Me sentí calificado para ser concejal. Hoy, para ser Intendente, se necesita más preparación. Por eso, acordamos con el partido, ir por una reelección para luego dejar lugar a otro correligionario que quiera ocupar un lugar en el Cuerpo Legislativo local", señaló."Creo que, como oposición, hemos logrado cambios en el Presupuesto, porque necesitaba de técnica legislativa. Hoy se pueden ver metas, objetivos, partidas para programas. Eso fue por insistencia de la oposición, fue en conjunto", mencionó y tildó de "desvergüenza" el cobro del impuesto de las ganancias por parte de los funcionarios públicos, algo que terminó luego de que él asumiera en el cargo de concejal. También destacó a Cambiemos, porque le permitió llevar a recinto los proyectos presentados. "No cualquiera le agradece a los demás. Pero es válido hacerlo", comentó.LA LISTADetrás de Mársico se encuentran Marcelo Trigueros, Beatriz Guidobono, Carina Marín y Diego Sanmartino como titulares y Carolina Cordero, Antonella Ternavasio y Alicia Trossero como suplentes.