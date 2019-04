Honda preocupación por la inseguridad

ATALIVA. - Esta localidad de nuestro Departamento, en los últimos tiempos se vio conmovida por hechos delictivos, de diverso calibre y que se suceden y replican con mayor asiduidad, ensañándose especialmente con las instituciones.

Para referirse al tema y esperando que de algún modo quienes tienen en sus manos la responsabilidad de la problemática arbitren los medios necesarios para devolver la tranquilidad a los atalivenses, nos visitaron Fabio Sánchez, presidente comunal y Marcelo Bergese, vicepresidente.

En tal sentido se enfatizó que "nosotros creemos que hay muchos chicos que están dando vuelta en la localidad, se necesita una mayor presencia policial, bien formada. Nosotros desde 2007 - cuando asumimos- no pensábamos en la inseguridad, nunca hablamos de inseguridad en la campaña política , luego el tema fue agravándose, agravándose, hasta que debimos generar una Guardia Urbana, antes teníamos ocho policías, ahora tenemos cinco".

"Ahora tenemos más inseguridad y tenemos menos policías, no sé qué decisión se tomó, no sé si desde Jefatura o desde el orden provincial porque no sabemos a ciencia cierta quien hoy está manejando la Policía", remarcó Sánchez.

"Cada vez que hablamos nos señalan que son hechos menores, pero nos preocupan , porque ya llevamos 18 robos en el club, en los últimos meses, quizás no es de importancia lo que se roba, pero lo que se rompe sí, porque rompen elementos que mucho le cuesta reponer a una institución, sobre todo como lo es el Club Independiente al que van todas las familias, los chicos, es la única institución deportiva que tiene el pueblo. Y otro lugar al que siempre están golpeando es IDESA - el colegio secundario-, en uno de los momentos se aprehendieron dos chicos que habían hecho destrozos, eran menores, en estos últimos días robaron garrafas de gas, que utilizan para el tema del criadero de los pollos, eso preocupa mucho, porque son lugares, no sé si emblemáticos, pero que son muy utilizados por la comunidad.

"Estamos muy preocupados porque fue desmejorando la seguridad paulatinamente, durante estos doce años que nosotros estamos en el gobierno, que coincide, justamente, con los doce años del gobierno socialista que ha intentado hacer algo pero no ha resultado, creo que no le encuentran la vuelta y la verdad, es que hoy no está tomándose la decisión política correcta porque vemos que los robos siguen estando, no sólo en Ataliva, sino en todos lados", enfatizó Sánchez.

Consultado acerca de si tomó contacto con las nuevas autoridades policiales destacó que "hemos pedido una audiencia, presentamos una nota, nosotros tenemos un Consejo de Seguridad armado, en el que participan las instituciones y gente de la localidad, Consejo que también trabaja con la Guardia Urbana, la que es un complemento de la policía".



Escasez de numerarios



Sánchez puntualizó también otra situación que pone en desventaja al pueblo que gobierna, además de haberse reducido la cantidad de policías hizo saber que " contamos con un sólo policía por guardia y agregado a esto que la camioneta nuestra de la policía, muchas veces se va a Sunchales o a Humberto Primo desde las 20 a las 24, quedamos sin policía, los mandan a patrullar a otros lugares que, a lo mejor tienen problemas como nosotros y los mandan allá, la orden viene desde Rafaela, nosotros quedamos sin policía, si bien la Guardia urbana recorre el pueblo, no es suficiente.

Más adelante y refiriéndose a los malvivientes que cometen los delitos remarcó "hoy ya están organizados, hacen un llamado desde algún sitio indicando preocupación por un ruido o algo sospechoso, y cuando la policía acude al lugar indicado, se produce el ilícito en la otra punta. Hacen inteligencia.

"Lo que más me llama la atención es que este era un pueblo tranquilo y en los últimos dos meses es como que se alborotó como nunca. Nosotros tuvimos una situación bastante grave unos años atrás, cuando generamos la Guardia Urbana, y después no hubo problemas graves, o robos seguidos, podía ocurrir cada tres o cuatro meses un robo, ahora es constantemente, todas las semanas, en las instituciones especialmente".





Reflexión



"Creo que debe haber una conducción de la policía, el gobierno no está encontrándole la vuelta, nosotros colaboramos con todo lo que podemos, nosotros no somos los responsables, no mandamos a la policía, si yo tuviese mando sobre la policía actuaría, pero no lo tengo, estamos esperando que quien tenga mando ordene lo que haya que hacer.

"La gente le reclama al presidente comunal, y este tiene las manos atadas para actuar, nosotros lo único que podemos hacer es hablar con el Jefe de policía, con la gente de Seguridad, pero son ellos los que toman las decisiones políticas, no somos nosotros".

"A mis vecinos siempre les digo que si no tapo un pozo reclámenmelo, o les daré explicaciones de por qué no lo hago, el gobierno no toma las decisiones adecuadas o no está encontrándole la vuelta y no van a encontrársela, porque si se ponen a ver el gobierno socialista hace treinta años que gobierna Rosario y creo que hoy es la ciudad más peligrosa de Argentina, si en treinta años no pudieron arreglar los problemas de Rosario, los agravaron, no podemos pretender que solucionen el de la Provincia, es preocupante porque sabemos también los grandes problemas con el narcotráfico en toda la provincia".



Tratamos de ocuparnos

"Estamos tratando de ocuparnos, de golpear todas las puertas. Creo que cambiando jefes no es la solución, debe haber otro tipo de soluciones, primero debe haber una conducción policial. Hay algo que estamos haciendo mal y hay que cambiarlo, si seguimos repitiéndolo vamos a tener el mismo resultado, y evidentemente seguimos haciendo lo mismo porque lo que hacemos es cambiar policía y poner un nuevo móvil, y el resultado sigue siendo el mismo".

"En estos días hemos invertido $ 80.000 para instalar 20 cámaras más, o sea más presupuesto de la Comuna para el tema Seguridad, que no nos compete a nosotros, le compete a la Provincia, ese dinero podríamos invertirlo en otra cosa, y tenemos que hacerlo porque desde la Provincia no tenemos la respuesta necesaria.

"Una vez lo he hablado personalmente con el Ministro y me llegó a decir , cuando nos había tiroteado al tambero de IDESA ' pero bueno no es nada, solamente un tiroteo, acá en Rosario hay un montó', y yo le dije 'un tiroteo en Ataliva es como que tiren una bomba en Rosario', agregué ' tenga en cuenta lo que está pasando acá, necesito presencia policial en el lugar, y que no sea solo presencia que actúe, y esa orden deben darla los superiores, no la puedo dar yo.Estamos preocupadísimos por la situación y porque, hasta ahora no le encontraron solución".