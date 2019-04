Fuerza Bruta en Rock in Rio

La compañía argentina llega al famoso festival internacional, donde tendrá una arena propia y hará una presentación exclusiva todos los días del eventoFuerza Bruta llega por primera vez al icónico Rock in Rio, donde tendrá una arena propia y hará una presentación exclusiva todos los días del festival.El espectáculo ocupará una de las arenas del Parque Olímpico y tendrá capacidad para 3.000 personas en cada una de sus presentaciones. La compañía prometió "animar e involucrar al público en experiencias innovadoras", resaltó Teleshow.De acuerdo al comunicado de prensa emitido por el grupo, para su presentación en el Rock in Rio, promete "llevar los sentidos al extremo". Serán cinco sesiones diarias, donde Fuerza Bruta contará al público la historia del festival desde su primera edición.La lluvia de 1985 que no impidió la realización del festival, las banderas levantadas por la organización como el incentivo a la paz y la preocupación por el medio ambiente, formarán parte del gran espectáculo.Famosos por el experimentalismo de sus presentaciones, el grupo promete ser revolucionario una vez más y sorprender a los visitantes de la Ciudad del Rock.La nueva edición de Rock in Rio se desarrollará entre el 27 de septiembre y el 6 de octubre y están anunciados Foo Fighters, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, P!NK, MUSE y los Paralamas, entre otros.