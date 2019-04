“El futuro de Santa Fe es lo que juntos somos capaces de lograr”

Ayer, en el SUM del Sindicato de la Carne, Omar Perotti, Luis Castellano y Alcides Calvo encabezaron un encuentro de trabajo de equipos técnicos para abordar una serie de ejes que constituirán la agenda de gobierno para la provincia de Santa Fe.Más de 400 personas entre profesionales, estudiantes, especialistas, militantes, trabajadores, sindicalistas, jubilados, entre otros, pertenecientes a diversas instituciones y espacios de Rafaela, participaron de las mesas de trabajo donde se abordaron los siguientes temas: infraestructura, educación, desarrollo sustentable, producción y empleo, salud, seguridad e innovación.El diálogo, la escucha y el intercambio de opiniones en diferentes mesas es la base a partir de la cual, posteriormente, se construyen las políticas públicas, de allí la relevancia de estas instancias para que cada ciudadano, desde su experiencia y saber, pueda sumar su aporte.“YO SÍ VOY A CONDUCIR LA POLICÍA”El pre candidato a gobernador, Omar Perotti manifestó: “Venimos construyendo un proyecto para Santa Fe con aportes de técnicos, de profesionales, de vecinos, conocedores de su territorio y de su región, que desde esa mirada aportan a la construcción del proyecto provincial”.“La participación es numerosa en todos lados y esto indica los deseos de participar, deseos de tener una provincia diferente y protagonista. Vemos que surgen aportes para resolver los problemas cotidianos que no aparecen en los medios, que no son noticia pero son la realidad de muchos sectores de nuestra provincia”, agregó.También dijo que “el Socialismo ha logrado unificar a los santafesinos en un mismo reclamo: el cambio de política de seguridad. Nosotros tendremos una política diferente, yo sí voy a conducir a la policía, y esto significa conducir una policía más profesionalizada, bien equipada, entrenada y mejor remunerada”.Con respecto a las obras públicas para Santa Fe, afirmó: “Muchas de las obras que esperamos durante mucho tiempo y que nos anunciaron tantas veces que habían empezado, nosotros las vamos a terminar. Las obras que son de la gente no se paran”.“Claramente tenemos serias diferencias con el socialismo en materia de seguridad, en materia de su decisión para el apoyo de los sectores de la producción y el trabajo, vamos a ir detrás de los hechos. Nosotros les pedimos que cada uno de ustedes multipliquen este mensaje y contribuya a la construcción de un proyecto provincial y sea parte del mismo”, indicó Perotti.“Queremos que nuestra región sea escuchada, protagonista, porque debemos ponernos al día con lo que vienen retrasando los que están en el poder. Vamos a defender a Santa Fe, hay que darle a la provincia lo que es de ella y que lo sepan en todo el país”, remarcó.“UN COMPROMISO CON LA CIUDAD”“Me enorgullece ver tantas personas en este encuentro. En los momentos de crisis es cuando aparece la semilla del esfuerzo y la creatividad. Para gobernar se necesita equipo, plan, programa, estructura. Los desafíos hay que tomarlos enserio porque estas decisiones dependen de mucha gente”, declaró Luis Castellano.“Que Omar se comprometa a firmar un compromiso con la ciudad y con la región tiene un valor importantísimo, que es el valor de darle credibilidad nuevamente a la palabra y es darle credibilidad a la política. Estamos construyendo un gran proyecto para nuestra ciudad de Rafaela y para la provincia de Santa Fe”, manifestó.Además, se refirió a una cuestión en particular que es la política de género: “La política de género es algo que indiscutiblemente va evolucionando y ha venido para seguir mirando hacia el futuro de una manera mucho más inclusiva, y el rol de la mujer es clave en todos los aspectos, tanto en la función pública como privada”.“VAMOS A TRABAJAR POR EL BIEN DE SANTA FE”Por su parte, el pre candidato a senador departamental por Santa Fe, Alcides Calvo, hizo alusión a las ideas de sus compañeros de fórmula y dijo que “Omar tiene este gran equipo que es el departamento Castellanos”.“Es por eso que queremos también firmar este compromiso de trabajo conjunto para que ustedes vean cómo es este equipo y cómo vamos todos a trabajar por el bien de Santa Fe para que sea grande”, completó.CARTA DE INTENCIÓNOmar Perotti, Luis Castellano y Alcides Calvo efectuaron la firma de una carta de intención donde se comprometieron a llevar estos temas y reflexiones a las instancias de gobierno en las que se postulan como candidatos.“Asumimos un compromiso con una ciudad, con una región que es de la que más aporta a la provincia y viene siendo muy postergada. Tomamos el compromiso de realizar obras y acciones en lo que tiene que ver con seguridad, no solamente en la dotación de personal necesario para tener una acción de prevención más efectiva, sino toda la tecnología que permita el monitoreo de la ciudad y la región”, remarcó Perotti.“Nosotros sí vamos a terminar el acueducto, ninguna obra que se está haciendo quedará sin hacerse. Vamos a poner al día a la ciudad y a la región”, reafirmó.“La carta de intención significa un compromiso, un documento participativo, por eso estamos en el medio del debate de diversos temas y queremos que aparezca la riqueza y la fuerza de nuestra gente, de nuestra ciudad y la región”, finalizó.