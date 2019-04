¿Lousteau vicepresidente?

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, indicó ayer que no le parece "un disparate" la posibilidad de que el diputado Martín Lousteau sea el compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri en las próximas elecciones. "No me parece un disparate. Tenemos muchas más coincidencias que disidencias con él y puede estar mucho más involucrado de lo que ha estado en la solución de los enormes problemas que tiene Argentina. Ojalá sea así", dijo Frigerio al ser consultado sobre el posible binomio.Las declaraciones del funcionario nacional se dieron luego de que el último jueves por la noche dirigentes del PRO y de la UCR mantuvieran un encuentro para buscar coincidencias luego de que aumentaran las tensiones en la coalición oficialista.De ese encuentro participaron Frigerio, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo; y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.