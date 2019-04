"Yo te voy a decir lo que siento que es esta elección: es todos contra nosotros", se sincera, Castellano, ante LA OPINION. Quizás la declaración suene fuerte, pero es efectivamente cierta: es el Intendente a cargo, por segundo mandato. Es al que, en definitiva, le tienen que ganar todos los demás.

Pero, ¿por qué él lo ve así? "Porque veo las declaraciones. Porque veo los posicionamientos. Porque veo que todos hablan de nosotros, que todos buscan la manera de desgastarnos, buscan la manera de ponernos palos en la rueda y que nadie está peleando su interna. La gente también lo siente y lo vive así. Nadie te habla de la interna. Nadie te habla de la primaria todo te hablan de las elecciones y con la exposición de candidatos que hay, esto contribuye poco a que se entienda que hay primarias. Entonces es el resto contra nosotros", detalló.

Castellano agregó que "nosotros también tenemos unas PASO muy competitivas a nivel provincial. Hay dos contendientes muy claros. Cuando en una PASO se multiplican los candidatos, la verdad es que pierde la esencia. Sobre todo en una campaña donde estamos discutiendo liderazgo ejecutivos: gobernadores, intendentes, no solo 4 o 5 concejales. No digo estas no tienen importancia, sino que acá se discute conducción. Entonces, cuando vos tenés muchos candidatos dentro de un solo partido, ese liderazgo se dispersa. Pero cuando hay dos, se efectiviza la discusión por los liderazgos", analizó.