Circular roja de Interpol para detener a Samid

BUENOS AIRES, 6 (NA).- Interpol emitió ayer la circular roja solicitada por la Argentina para lograr la detención del empresario José Alberto Samid, a quien se considera una persona "violenta" que se opone a cumplir las órdenes de la autoridad pública y que podría estar en Belice.Con número de control A-3923/4-2019 la notificación roja asegura que Samid es un "prófugo buscado para un proceso penal". "Si bien se trata de un individuo de edad avanzada, debe tenerse presente que públicamente ha manifestado y exteriorizado por vías de hecho su oposición para cumplir con las órdenes de la autoridad pública", señala la circular.A la vez, tras detallar características físicas, la notificación indica a Belice como país donde podría encontrarse el Samid.El empresario de la carne no se presentó a escuchar el veredicto que iba a dictarse el miércoles pasado en el marco de una causa por asociación ilícita y evasión por lo que el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 ordenó su detención.Horas después Samid habló en distintos medios periodísticos y afirmó que no tenía intenciones de entregarse, pero no dijo dónde se encontraba.Ahora, la pista parece estar en Belice, un pequeño país caribeño que no posee tratado de extradición con la Argentina.En el juicio en su contra, en el que solo faltaba escuchar el veredicto, el fiscal en lo penal económico Pérez Barberá había pedido la semana pasada seis años y seis meses de prisión, al considerar que el empresario fue parte de una asociación ilícita a través de la cual se evadían impuestos de la comercialización de carne.La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que actúa como querellante en el caso, también pidió una condena para Samid y el resto de los acusados.La investigación por evasión y asociación ilícita comenzó en 1996 por una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) contra un grupo de frigoríficos que evadía el IVA en la comercialización de carne.La orden de detención y el juicio está a cargo del Tribunal Oral Penal Económico 1, integrado por los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y José Michilini.