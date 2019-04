El dólar trepó a $ 44,96, nuevo máximo histórico

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El dólar cotizó ayer a $ 44,96, lo que significó un alza de 55 centavos respecto del día anterior, y alcanzó así una nueva marca histórica, aunque en algunas entidades superó los $ 45. En sólo dos días, el tipo de cambio sumó $ 1,12, en un mercado inestable, con moderada actividad y en la que el Banco Central aplicó recortes en la tasa de política monetaria.El billete norteamericano superó este viernes el récord conseguido el 27 de marzo pasado de $ 44,92 y acumula en lo que va del año un crecimiento del 16,5%.En la misma jornada y poco después del cierre del mercado, el FMI anunció la aprobación de la tercera revisión del acuerdo firmado con la Argentina y el desembolso de casi US$ 11 millones, que le permitirán al Gobierno enfrentar con más solvencia la inestabilidad cambiaria.A su vez, el Central facilitó el mecanismo para que la gente pueda abrir un plazo fijo en la entidad que le dé mejor rendimiento aunque no sea cliente.Ahora, el Gobierno espera que el sector agropecuario comience a liquidar dólares de la cosecha para evitar bruscas oscilaciones en el precio de la divisa que pongan más presión sobre el proceso inflacionario.PLAZOS FIJOSPara evitar mayor presión sobre el dólar, el Banco Central publicó una resolución por la cual permite a los usuarios realizar plazos fijos en cualquier entidad que les ofrezca una mejor tasa, sean clientes o no. A través de la Comunicación A 6667, la autoridad monetaria consideró que "la medida regirá para canales digitales" y puntualizó que "esta modalidad será simple y segura"."Esta nueva normativa tiene como finalidad brindar más opciones a los usuarios para canalizar sus ahorros, mejorar su experiencia y busca fomentar la competencia", remarcó la entidad que conduce Guido Sandleris. Explicó que "este mecanismo regirá para las colocaciones en pesos" y señaló que "estos plazos fijos serán intransferibles y, una vez finalizado el plazo estipulado para la colocación, el capital y los intereses volverán a la cuenta de origen"."Estos plazos fijos no implicarán costo para los usuarios. Tampoco tendrán requisitos de papeleo ni otros trámites engorrosos. La operación se iniciará en los bancos que ofrezcan tasas para no clientes y finalizará en el home banking del banco donde el usuario tenga su cuenta", aclaró. Los bancos deberán adecuarse a la nueva operatoria antes del 30 de abril, aseguró el BCRA.Para que los clientes tengan acceso a la información y puedan elegir de manera simple, el Central requerirá a los bancos que informen diariamente la tasa de interés de un mismo producto. Esa información estará a disposición de los usuarios en la página web (www.bcra.gob.ar), en una tabla comparativa.