PASO: ensayaron el escrutinio provisorio

El gobierno provincial realizó este jueves en la sede de Gobierno de la ciudad de Rosario, una prueba de ingreso de telegramas electorales con vistas a las próximas Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se desarrollarán en la provincia el 28 de abril.El secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares, explicó que “la provincia cuenta con dos centros de ingreso donde se recopilan los telegramas que entran cuando termina el escrutinio provisional en mesa. Allí se contabilizan provisoriamente los casi 8200 telegramas que provienen de todas las mesas de votación”.“Ésta es una simulación de las tareas y actividades que se realizan durante esa noche, de la cual participan más de 600 personas de la Administración Pública, además de las 24.000 autoridades de mesa, quienes trabajan en toda la provincia. Además, es una instancia de capacitación en la que se simulan los procesos para entender cuál es la función de cada uno durante ese día”, añadió.“Este año hemos mejorado algunos procesos, por ejemplo, el envío de telegramas desde las escuelas de Rosario y Santa Fe se hará desde un dispositivo celular, en reemplazo del fax que tiene algunas debilidades por ser una tecnología analógica que fue quedando obsoleta y a veces genera errores. De esta manera, pasamos a una tecnología digital que agiliza la recepción de telegramas por parte del Centro de Cómputos. También en Santo Tome tendremos una nueva prueba piloto como la que llevamos adelante durante 2017 donde las autoridades de mesa, luego de hacer el recuento de votos de la forma tradicional, elaboran las actas y telegramas en una tableta de forma digital”, concluyó Tabares.INFORMACIÓN ELECTORALEl director provincial de Reforma Política y Constitucional, Oscar Blando, recordó que “este 28 de abril se realizarán las elecciones primarias en las que se elegirán todas las categorías con boleta única: gobernador y vice, senadores departamentales, diputados provinciales, intendentes, concejales y comisiones comunales”.En ese marco, Blando destacó que “el gobierno provincial reafirma la boleta única de sufragio que dio un resultado exitoso. Estamos en un proceso en el que trabajamos para brindar transparencia y publicidad a todos los actos preelectorales, ya que luego vendrán los electorales, el día de los comicios. En las primarias se eligen los candidatos que luego competirán en las elecciones del 16 de junio”, describió.En referencia al voto en blanco, aclaró que “el casillero del voto en blanco fue excluido a partir de 2014 por una ley provincial votada por todos, tanto por la oposición como por el gobierno de turno, y se debió a un hecho muy puntual evaluado en más de 69 mil boletas en las que se analizaba el voto nulo”.“En Santa Fe hubo un aumento de voto nulo y más del 60% de estos casos obedecía a que el elector no marcaba ningún casillero y ésto se entendió como voto en blanco. Por lo tanto, excluir el casillero del voto en blanco fue análogo a lo que sucede a nivel nacional con la boleta: no vota en blanco y no tiene ninguna cruz u opción. Hoy votar en blanco en Santa Fe es no hacer ninguna opción electoral”, completó el director.