Castellano: "Vamos a cuidar a la ciudad más que nunca"

Al intendente Luis Castellano se lo ve lleno de energía y dispuesto a estar en todos los lugares posibles para ratificar su puesto a partir del 10 de diciembre. De conseguirlo, será el primer mandatario en estar 12 años seguidos en el sillón que inaugurara Manuel Giménez.

Es inevitable comenzar hablando de la actualidad socioeconómica y cómo afecta esto a la campaña política. "Ese contexto de crisis, difícil, complejo, que vemos en lo nacional, se empieza a sentir en carne propia en la ciudad", admite. "Hay que tener mucha prudencia, mucha austeridad y mucho cuidado en cómo se hace la campaña en este contexto.

Yo particularmente creo que lo que hay que hacer es defender la ciudad", dice y detalla: "entiendo de que la situación económica y social es de largo plazo. Creo que el gran desafío que tenemos para adelante es que podamos seguir construyendo una ciudad en donde nadie que se esfuerce y quiera trabajar, que quiera aprender, que afuera. Ese sería el gran desafío en este contexto", marcó.

¿Se puede hacer eso solamente desde la ciudad? La respuesta fue contundente: "no". "Por eso necesitamos un gobernador rafaelino. Rafaela tiene 110.000 habitantes. Necesitas espaldas grandes para los desafíos que tiene. Y las del municipio a veces no alcanzan, menos cuando estamos hablando de este contexto socioeconómico complejo. Por eso, tener una línea política con un rafaelino que conoce la ciudad y que pueda ser gobernador para nosotros, para la ciudad es un salto enorme. Eso daría un gran respaldo para aquel que quiere estudiar, para que el que quiere aprender, para que el que quiera innovar, para que el que quiera tener una vivienda propia, para que el que quiera desarrollar una obra, y lo quiera sinceramente. Así va a poder tener contención y proyección la ciudad", completó.

"Yo prefiero hacer foco en el futuro, que es lo que estamos construyendo hoy" dijo y reiteró el concepto de "quien se quiera esforzar, no se debe quedar afuera del desarrollo de la ciudad. Eso se refleja en la educación y en la ciudad universitaria que estamos construyendo; en la innovación y en el proceso de acompañamiento a los emprendedores, en la UNRaf, que vincula estos dos conceptos, en el Rafaela Construye, que es un programa de alta innovación social y que no lo vas a encontrar en el resto de la Argentina, en el Seguila y en el Seguila También, en el Centro de Oficios, que ya tiene 150 egresados, que se quedaban fuera de la escuela y hoy están trabajando y, en algunos casos, iniciando una carrera terciaria", detalló.

"El pensar en Rafaela, en cuidar y defender la ciudad y más proyectarla hacia el futuro, en un contexto complejo; nos encuentra liderando los procesos pero con la necesidad de los trabajadores, de las empresas, de los emprendedores, de las instituciones...", sentenció.

¿Cree que la oposición usará la idea de la necesidad de cambiar el signo partidario luego de los años de gobierno justicialista? "Es probable, pero me parece muy vacío. Porque si la gente no lo siente así, porque ve que el Gobierno va para adelante, que se va adaptando a las nuevas formas, proponiendo modificaciones permanentes, que el cambio viene desde adentro, y que son los mejores, porque hay que tener experiencia para hacer los cambios sustentablemente. No se puede improvisar. Desde el primer día que sos Intendente empiezan los llamados, tenés que tener en la cabezas variadas temáticas, conocer los más de 200 expedientes que ingresan por día a tu despacho, porque ahí va la plata de la gente y tenés que saber qué estás firmando. Lo de los años es un título vacío", respondió.

"Hay que construir ese puente hacia el futuro que ya lo estamos haciendo ahora. No es una promesa. Nuestra campaña no es una promesa. El vecino lo puede ver en las obras en marcha (remodelación de avenida Fanti, desvío de tránsito pesado, remodelación de bulevares, la UNRaf, las 130 cuadras de pavimento, los terrenos para las escuelas donados a la Provincia, etc) que no son promesas. Ese proceso tiene bases sólidas. La gente lo ve, lo conoce, lo aprecia, se lo cruza y se lo choca. Y esa es la proyección del puente hacia el futuro. El resto es 'te cuento lo que voy a hacer', cuando tengo algo para decirte. A veces, no hay nada para decir y es un título nada más", señaló