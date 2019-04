Hicieron entrega de 11 nuevos créditos de "Rafaela Construye"

Se llevó a cabo la segunda entrega de créditos para beneficiarios del programa Rafaela Construye en el Salón Verde del Edificio Municipal.El encuentro fue encabezado por el intendente Luis Castellano. El mandatario estuvo acompañado por el director ejecutivo del Instituto Municipal de la Vivienda Marcelo Bersano, el director del IMV Daniel Bassano y el coordinador del área Vivienda de la Municipalidad Marcelo Riberi.Recordemos que Rafaela Construye es un programa que el Gobierno Municipal comenzó a gestionar a partir de las necesidades de familias, principalmente jóvenes, que tenían su terreno pero no contaban con el dinero para poder construir su vivienda.En este contexto, el Estado local impulsó una política anticíclica creando este programa que les posibilita, a las familias que se encuentran en condiciones de acceder a un crédito, la compra de materiales de construcción y, de esa forma, poder iniciar la edificación desde sus cimientos o concluir la ya iniciada.En este caso, los créditos para estas once familias suman en total $ 2.200.000 aunque los fondos se liberan en cinco desembolsos según el avance de obra, según informó Bersano. La primera entrega de Rafaela Construye benefició a 30 familias por unos $ 6 millones, por lo tanto el Municipio junto al IMV ya comprometieron $ 8.200.000 para ayudar a los rafaelinos a edificar su casa.GENERACION DE MANO DE OBRADe esta manera, la Municipalidad de Rafaela, junto al Instituto Municipal de la Vivienda, cristalizaron un nuevo camino de reactivación laboral y económica presentando un programa que, para muchas familias trabajadoras, es la solución para volver a soñar con la casa propia mediante un crédito para la compra de materiales financiado por el Estado local.Además, se logra la generación de mano de obra que será demandada, en muchos casos, para llevar adelante cada uno de los proyectos.Debemos tener en cuenta que el proceso de registro llevó varias etapas caracterizadas por la presentación de distintos tipos de documentaciones que hacen a los requisitos para el acceso al crédito.PENSAR EN EL FUTURODurante el evento, el intendente Luis Castellano dijo que el programa "Rafaela Construye nos ha pegado en el corazón. Cuando se diseña una política pública y es enormemente aceptada por muchas familias (hay más de 400 familias anotadas), uno siente que lo que se diseñó, lo que se pensó, la creatividad que le pusimos al programa fue efectiva y está llegando”.“En momentos de crisis yo creo que cuando más creativos tenemos que ser los dirigentes, pero si nos ponemos a pensar, si tenemos equipos para planificar, si no improvisamos y si fundamentalmente pensamos en el futuro yo creo que la creatividad nos puede ayudar”.“El sueño de la casa propia y de dejar de pagar el alquiler y empezar a pensar que ahí va a ser el futuro de esa familia completa. Rafaela Construye es un programa que tiene una abarcabilidad enorme, a nivel social, a nivel de desarrollo de la vivienda, y también a nivel económico, porque el dinero que se vuelca en esa construcción es dinero que se mueve en la ciudad”, finalizó el intendente.