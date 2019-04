Es parte de la frase conocida de José de San Martín. Significa mucho. No es tan sencillo adjudicarle todo al destino. ¿Y si nosotros mismos tratamos de modificarlo? ¿Sigue siendo ese mismo destino el que rige nuestra vida? Un tema para reflexionarlo desde lo personal en cada uno de nosotros. Nuestro entrevistado nos plantea cuestiones existenciales, así como va desgranando aspectos de su vida que fueron señalando la senda propicia. No sin altibajos, no sin inconvenientes, pero siempre dejando fluir esa posibilidad de ir aceptando lo que los acontecimientos van ofreciendo en el camino, cumpliendo así con la premisa de lograr ser. Porque seguimos recordando lo que concluyó nuestro máximo referente de la historia nacional: o no seremos nada.

Raúl Alberto Vigini

