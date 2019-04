Declararon al Dr. Miguel Lisi como Rafaelino Distinguido

El médico se emocionó tras las declaraciones de los concejales de la ciudad. "Estoy muy feliz, esto no me lo esperaba", dijo tras la mención.

Con 86 años y 60 ejerciendo la medicina, el médico pediatra Miguel Lisi, fue reconocido por el Concejo como “Rafaelino Distinguido”. Una distinción que fue acompañada por un recinto que desbordaba con la presencia de familiares, colegas y amigos.Fue desde el inicio una sesión diferente, cargada de emotividad, con un aire plagado de sentimientos de admiración, empatía, orgullo y fundamentalmente, amor. Y no era para menos, el Dr. Lisi, supo sembrar y recoger esta abundante cosecha, que hoy, con este acto formal e institucional, consolidando lo que día a día recibe él, de sus pequeños pacientes, de esos padres que buscan en el pediatra la tranquilidad y de sus colegas que encuentran un modelo a imitar.Sencillo, con su mano unida a la de Esperanza, -su esposa desde hace 60 años-, con sus hijas cruzando miradas de emoción, con todos sus nietos, sus yernos…todos, absolutamente todos.Con cada uno de los concejales que hicieron uso de su palabra para transmitir en conceptos lo que generaba este hombre, este enorme hombre, este buen hombre como dijo su colega, el Dr. Silvio Bonafede.Jorge Muriel, fue impecable a la hora de dar los fundamentos para tal reconocimiento, usando cada descripción respecto a los valores, la ética, la superación permanente de un profesional, que inició su carrera en Tacural, como médico rural, que se perfeccionó para poder responder a los requerimientos, que recibió un reconocimiento de la Fundación Favaloro y que es por sobre todas estas cosas, “una buena persona”, dijo el concejal justicialista.También otros concejales como Leonardo Viotti o Lisandro Mársico que señalaron que desconocían al Dr Lisi, pero que averiguando entre sus pares, entendieron que se da pocas veces tantas coincidencias, respecto a la figura de una persona, a la calidad de ser humano que representa y a la humanización que “Lito” hizo de la pediatría.Por su parte Bonafede en tono de broma, pero poniendo en valor el sentimiento hacia su colega, dijo, “si hoy Miguel fuera candidato, gana por paliza”.El protagonista expresó: “estoy shockeado, nunca me lo esperaba, ni en sueños. Mi familia es fundamental, mi señora Esperanza es muy importante. No es difícil ser así, hay que pensar que cada uno de mis pequeños pacientes, son parte de mi familia. Tengo nietos a los que yo admiro porque son muy buenos y a mis pacientes les doy las gracias por tanta confianza”, dijo el gran Dr Lisi.En tanto sus hijas Silvina y Gabriela, impulsoras de esta distinción, manifestaron su orgullo por su papá, por ese médico al que tratan de imitar y el profundo amor que tienen por él y Esperanza.Sin lugar a dudas, y tal como señaló Hugo Menossi, esta será una de las sesiones de reconocimiento más importantes y que quedarán en la memoria de este Cuerpo Legislativo. Porque las buenas personas, son como el Dr. Miguel Lisi, y merecen en vida recibir estos homenajes.