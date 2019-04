BMW y Daimler acuerdan desarrollar tecnologías de conducción autónoma

BMW Group y Daimler AG unirán fuerzas en la conducción autónoma. Inicialmente, el enfoque estará en avanzar en el desarrollo de tecnologías de próxima generación para sistemas de asistencia al conductor, conducción autónoma en autopistas y características de estacionamiento (hasta el Nivel 4 de SAE). Las dos compañías han firmado un Memorando de Entendimiento para desarrollar conjuntamente esta tecnología, que es clave para la movilidad futura. BMW Group y Daimler AG consideran su asociación como una cooperación estratégica a largo plazo y apuntan a hacer que las tecnologías del próximo nivel estén ampliamente disponibles para mediados de la próxima década.“A medida que continuamos con nuestra estrategia, estamos combinando la experiencia de dos líderes en tecnología. En BMW Group, las asociaciones a largo plazo dentro de una plataforma flexible, escalable y no exclusiva son fundamentales para avanzar en la industrialización de la conducción autónoma. La combinación de la experiencia clave de nuestras dos compañías aumentará nuestra fuerza innovadora y acelerará la difusión de esta tecnología ", dijo Klaus Fröhlich, miembro del Consejo de Administración de BMW AG, para Desarrollo.Por su parte, Ola Källenius, miembro del Consejo de Administración de Daimler AG, responsable de Group Research y Mercedes-Benz Cars Development, dijo: "La conducción autónoma es una de las tendencias más revolucionarias para nosotros en este momento, y todo Daimler Group está trabajando muy duro en eso. Como siempre en Daimler, nuestra principal prioridad es la seguridad. Queremos desarrollar un sistema global confiable que ofrezca un valor agregado notable para los clientes en lugar de soluciones individuales e independientes", sostuvo. "Trabajando con los sociosadecuados, queremos hacer avances significativos en la mejora del rendimiento de esta tecnología y llevarla de forma segura a la carretera", agregó.La cooperación planificada ofrece a BMW Group y Daimler AG una serie de ventajas obvias: las habilidades y la experiencia de los socios individuales y una arquitectura escalable acelerarán y agilizarán el desarrollo de las futuras generaciones de tecnología. Además de las sinergias, las nuevas tecnologías serán más rápidas en el mercado, con ciclos de innovación más cortos. Para ambas empresas, la seguridad de los ocupantes del vehículo y otros usuarios de la carretera es de la mayor importancia y una razón clave para hacer de la fiabilidad de los sistemas un criterio clave para la colaboración. Los dos socios continúan persiguiendo el objetivo de establecer la pauta en el desarrollo.El trabajo de desarrollo conjunto se llevará a cabo a través de una arquitectura escalable que abarca varias etapas de automatización, con los niveles 3 y 4 que permiten la conducción autónoma en autopistas. Además, los dos socios planean discutir la posibilidad de ampliar su colaboración para cubrir niveles más altos de automatización, tanto en carreteras como en áreas urbanas. Estas consideraciones subrayan la naturaleza sostenible a largo plazo de la cooperación, que incluye el objetivo de crear una plataforma escalable para la conducción autónoma. El desarrollo de las tecnologías de generación actual y las colaboraciones continuas de las dos compañías no se verán afectadas y continuarán como antes.BMW Group y Daimler AG también explorarán asociaciones adicionales con otras compañías de tecnología y fabricantes de automóviles que podrían contribuir al éxito de la plataforma.CONDUCCION AUTONOMAEN EL GRUPO BMWBMW Group ha estado trabajando en la conducción altamente automatizada desde 2006, y ha establecido una plataforma no exclusiva con especialistas en tecnología, proveedores y OEM para llevarla a la madurez de la producción en serie. Desde 2017, el trabajo en esta área se ha consolidado en el Autonomous Driving Campus en Unterschleissheim, al norte de Múnich, y la industrialización y la escalabilidad de la tecnología están avanzando con el apoyo de los socios. El nuevo desarrollo de software ágil se utiliza en el Campus para acelerar el desarrollo de la plataforma y establecer nuevos estándares de la industria.En todo el mundo, más de 70 vehículos de prueba están probando tecnología de vanguardia. Recolectan datos para mejorar el aprendizaje automático con inteligencia artificial a través de simulaciones y prueban nuevas funciones de Nivel 2 - 5 en el camino. La generación de tecnologías que actualmente está en desarrollo pasará a la producción en serie como automatización de Nivel 3 en 2021 en el BMW iNEXT, donde también se habilitará el Nivel 4 para proyectos piloto.CONDUCCION AUTONOMAEN DAIMLER AGDaimler AG ha estado trabajando en proyectos de desarrollo para producción en serie no sólo para vehículos de Nivel 3 específicos, sino también para los Niveles 4 y 5. Desde hace mucho tiempo, un líder en sistemas de seguridad activa, programó sus sistemas en gran parte internamente desde el principio. 2019 verá el lanzamiento en San José, Silicon Valley, de su primer programa piloto, con Bosch, en vehículos de conducción autónoma (Niveles 4/5) en entornos urbanos. Este será el próximo hito dentro de la cooperación existente entre ambos socios y la cooperación continuará según lo previsto.A principios de la próxima década, Daimler traerá al mercado no solo vehículos altamente automatizados (Nivel 3) sino también vehículos completamente automatizados (Nivel 4/5). Es el único OEM del mundo que está tan bien posicionado para aplicar la conducción autónoma en cada contexto relevante, desde automóviles y camionetas a autobuses y camiones, y por lo tanto, confía en soluciones escalables para ofrecer una conducción autónoma.