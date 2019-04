Panorama Político

QUE SI VOY,

QUE SI VENGO

A mediados de febrero, el Comité Nacional de la UCR resolvió intervenir al radicalismo santafesino porque sus autoridades habían resuelto permanecer orgánicamente dentro del Frente Progresista, Cívico y Social que integran además socialistas -los socios mayoritarios hasta ahora- y demoprogresistas, entre otros espacios. Con esta medida, el radicalismo santafesino automáticamente, al menos en el plano institucional, dejó al FPCyS y pasó a Cambiemos. Algo así como una sentencia de divorcio y casamiento el mismo día.

Es decir, hace menos de dos meses que la UCR de Santa Fe integra oficialmente la coalición de Cambiemos, un giro que dejó a muchos radicales junto con el socialismo pero ya a título personal, sin el paraguas del partido. Todo esto permitió que el intendente de Santa Fe, José Corral, sea el candidato a gobernador de Cambiemos.

Lo llamativo es que 50 días después de estas maniobras, el Comité Nacional de los radicales evalúe seriamente alejarse de Cambiemos al considerar que el Presidente Mauricio Macri y todo el PRO le asigna un rol secundario dentro de alianza de gobierno. Si bien es difícil que este escenario de ruptura finalmente se termine dando en la realidad -con esta estrategia se busca presionar al macrismo para obtener un papel con mayor protagonismo-, no deja de ser llamativo porque otra vez dejaría a contramano a la UCR de Santa Fe.

Esta semana cobró fuerza la posibilidad de que Macri, en busca de su reelección, acepte a un radical como compañero de fórmula. Y no pocos correligionarios promueven al ex embajador en Estados Unidos, Martín Lousteau para cubrir esa vacante -también se menciona a Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social e incluso a Gabriela Michetti, actual vice-.

A propósito de esta gran discusión que recién se inicia a nivel nacional, el concejal y uno de los precandidatos a intendente por Cambiemos Rafaela, Leonardo Viotti, declaró en una entrevista con el programa Algo Dirán de Radio Galena que Lousteau le parece "un muy buen candidato". Su postura es compartida por muchos: una reciente encuesta de Analía del Franco le otorga más de 29 puntos en intención de votos al joven radical, contra casi 27 puntos del propio Macri, quien no para de caer.



LA BOUTIQUE

DEL PJ

Para estas elecciones, la sede del Partido Justicialista de Rafaela ubicada en bulevar Lehmann al 500 -a pocos metros de la esquina con Alem- se mostró totalmente renovada con cuatro gigantografías que se destacan a gran distancia, cada una de ellas con una iluminación muy similar a la que se usan en las vidrieras de las tiendas. Omar Perotti, Alcides Calvo, Luis Castellano y Brenda Vimo son quienes sonríen ampliamente en los "escaparates".

Quizás por eso un dirigente peronista que milita en el kirchnerismo local -formalmente en la Asamblea Ciudadana- bautizó a la casa del peronismo como "boutique". En sus redes sociales, publicó: "Vengo conservando silencio prudencial, pero no se puede soslayar el 'olvido' de la lista de diputados provinciales por parte de la boutique del PJ.

Lo digo a título personal, a mi no me sorprende", subrayó el comentario del dirigente -que a nivel local respalda a la candidata a concejal Sara Gentilini- en alusión a la ausencia en esa vidriera partidaria de Leandro Bussato, quien encabeza una de las listas de postulantes a diputados provinciales, la que está alineada a Perotti.



CUMBRE DEL

"OMARISMO"

Mientras no pocos se preguntan si el peronismo de Rafaela tendrá su tradicional cierre de campaña en el club Almagro antes de las elecciones primarias del 28 de abril, por lo pronto hoy habrá una jornada de trabajo en el marco del proyecto Omar Perotti gobernador. Decimos "omarismo" porque en la firma de la comunicación visual del rafaelino que aspira a gobernar la Provincia se observa destacado "Omar" y con mejor jerarquía y tamaño "Perotti".

Como sea, hoy de 14 a 17 horas en el Salón de Usos Múltiples del Sindicato de la Carne en barrio Malvinas Argentinas (calle López y Planes 2128) se desarrollará un encuentro de trabajo de los equipos técnicos encargado de construir "la agenda de gobierno para la provincia de Santa Fe". Infraestructura, educación, desarrollo sustentable, producción y empleo, salud, seguridad e innovación son algunos de los ejes a debatir según la invitación que se viralizó por redes sociales con la firma de Perotti, Castellano y Calvo.



BONFATTI CON

BAJO PERFIL

El precandidato a gobernador del Frente Progresista, Antonio Bonfatti, desembarcó en Rafaela pero sin hacer demasiado ruido. Convocó a empresarios a un encuentro de la Mesa Productiva que se realizó el miércoles en el Centro Cultural Ben Hur de calle San Lorenzo al 300. Había pedido efectuar esta reunión en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, pero esta entidad decidió hace un tiempo no recibir a candidatos antes de las PASO del 28 de abril -fue mediante una votación cuyo resultado no fue unánime-. Sí en cambio escuchará a todos los contendientes que superen las primarias y enfilen hacia las generales del 16 de junio.

Apunte al margen: no pocos empresarios admitieron cierto malestar por el uso de un precandidato de un espacio institucional como lo es la Mesa Productiva, que cuenta con representantes de distintas entidades para debatir políticas públicas -como tributos, incentivos o planes de desarrollo- junto a los funcionarios provinciales.

Por otra parte, no pocos cuestionan ayer a Bonfatti, al gobernador, Miguel Lifschitz y al diputado provincial, Omar Martínez, por dejar un cartel gigantesco durante toda la tarde -anoche seguía- obstruyendo la cochera de la Cámara de Apelaciones en calle Lavalle al 130, justo al lado de este Diario. Se trata de una estructura de cuatro metros de ancho por dos de alto ubicado a nivel de la vereda a la altura de la cochera. ¿Qué tiene que ver la Justicia con la política", preguntó un indignado peatón que no podía entender semejante escena.



LA FIESTA DE

LA UNRAF

Hace una semana la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) celebró a lo grande la firma del llamado a licitación para construir sus primeras instalaciones en el predio de 10 hectáreas que recibió a modo de donación por parte de la ciudad, ubicado sobre la Ruta 34 entre los barrios Amancay y Villa Aero Club. Una carpa para el acto curiosamente organizado en medio de la campaña electoral en la que estamparon sus firmas el candidato a gobernador, Omar Perotti, el aspirante a la rerelección como intendente, Luis Castellano y el rector de la casa de altos estudios, Rubén Ascúa.

Después de los discursos, hubo espectáculos musicales y con humor al que asistieron más de 1.500 personas. Pero siempre hay distintos modos de ver estas cosas, más aún en épocas electorales. "Gran escenario, sonido foráneo, luces increíbles, una carpa impresionante. Gran despliegue al mejor estilo Kristina para inaugurar una obra que no se hizo", posteó en su cuenta de Facebook el empresario local Fabián Pochettino, un ingenioso comentarista de la realidad.

Poco después deslizó que en realidad se trató de la inauguración del tejido perimetral del predio universitario. "Que hermoso tejido, realmente ameritaba semejante inversión para su inauguración", expresó sarcástico Pochettino, quien integra el equipo de Fernando Muriel, candidato a intendente por el partido vecinalista, Rafaela Puede Más, alineado con el Frente Progresista.

Por último, subió una foto con el cartel que anuncia el campus de la universidad totalmente destruido a raíz del intenso viento de ayer.