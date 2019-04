Murió en Madrid el cantautor de las cosas simples

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El cantautor argentino Alberto Cortez murió ayer a los 79 años en un hospital de las afueras de la ciudad de Madrid, donde había sido internado de urgencia días atrás.El fallecimiento del autor de "Cuando un amigo se va", "Callejero" y "Castillos en el aire", entre otros clásicos de la música en castellano, se produjo en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur.Autor también de otros éxitos como "Te llegará una rosa" y "En un rincón del alma", Cortez había suspendido, a raíz de un delicado estado de salud, una gira por América Latina que iba a iniciarse en República Dominicana.La presentación iba a ser en el Teatro Nacional de Santo Domingo y la empresa organizadora había pedido "elevar oraciones" por el "Quijote" por su restablecimiento.Otro sitio de su gira era Puerto Rico, donde en vez de cancelar el show, previsto para el pasado domingo, se había decidido montar un homenaje al "querido cantautor".Quien era conocido como "el gran cantautor de las cosas simples", durante su carrera compartió escenarios y disco con otros grandes artistas argentinos, latinoamericanos y españoles."A las 15H00 de hoy, 4 de abril de 2019, ha fallecido en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur el cantautor y poeta José Alberto García Gallo, más conocido como Alberto Cortez", señaló en un comunicado el hospital ubicado en Móstoles, en las afueras de Madrid.El cantante, ganador en 2007 del premio Grammy a la Excelencia Musical junto a otros grandes artistas latinos, fue ingresado de urgencia hace una semana y falleció debido "a una insuficiencia cardíaca".Nacido el 11 de marzo de 1940 en Rancul, en el norte de la provincia de La Pampa, empezó a estudiar en un conservatorio a los 6 años y a los 12 realizó sus primeras composiciones.Los primeros pasos de su carrera los dio en su país natal como cantante de distintas orquestas pero no empezó a despegar hasta 1960, cuando viajó a Europa con el "Argentine International Ballet and Show" y grabó su primer disco en Bélgica.Allí conocería a Renée Govaerts, con quien se casaría en 1964.Ese mismo año se instalaron en Madrid, donde seguían viviendo hasta el momento del deceso.A lo largo de su carrera lanzó casi medio centenar de álbumes, por los que recibió cuatro discos de oro, publicó cuatro libros de poemas y participó como actor en dos películas.Con letras inspiradas en la vida cotidiana y una voz profunda y melódica, alcanzó el éxito internacional con canciones como "En un rincón del alma", "Callejero", "Cuando un amigo se va", "Mi árbol y yo" o "El abuelo".Cortez colaboró con otros destacados artistas como Estela Raval, María Dolores Pradera, Joan Manuel Serrat o Ricardo Arjona.Pero su relación más especial fue con Facundo Cabral, su amigo cantautor asesinado en 2011 en Guatemala, con quien grabó cuatro discos y protagonizó la extensa gira internacional "Lo Cortez no quita lo Cabral".Aunque no podía acompañarse de su guitarra por las secuelas que le dejó un ataque cerebral sufrido en 1996, Cortez siguió subido a los escenarios casi hasta el final.