La UTTA presente en la exhibición de Pato en la Rural

Sucedió en la Rural de Palermo en una serie de partidos para explicar el reglamento al público asistente y además demostrar la adrenalina del deporte nacional. Tres conjuntos, integrados con mayoría de jugadores novicios, se enfrentaron entre sí y uno de ellos lució en su chaquetilla el logo del sindicato que lidera Carlos Felice.“Nuestros Caballos” es la exposición más importante de la industria equina en Latinoamérica y como ya es costumbre en cada año, la Rural de Palermo fue el escenario de esta tradicional exposición y uno de los eventos de la grilla fueron la disputa de tres partidos de Pato , en la Cancha Principal, y el Sindicato del Dr. Carlos Felice apoyó este evento siendo padrino de uno de los conjuntos.El Pato es el deporte nacional y se convirtió en una de las actividades ecuestres que contó con exhibición en Palermo. Significaba una oportunidad única para jugadores que recién hacen sus primeras armas y esta demostración se realizó en el modo “picadero", en la que para convertir un tanto en el aro se deben realizar en forma obligatoria tres pases previos.El resultado quedó en plano ya que se realizaban diversas intervenciones en el medio del partido para explicar las distintas clases de jugadas como también remarcar aquellas infracciones. Una muestra para aprender y conocer más en detalle cada regla. No todos los jugadores que participaron era juveniles oriundos del interior de la Provincia de Buenos Aires, sino que también lo hizo Darío González, ex jugador y que dentro de sus antecedentes tiene en su activo un haber logrado un campeonato en el Abierto.Enrique Freixa es el presidente en funciones de la Federación Argentina de Pato. Hombre que defiende e intentar difundir esta disciplina con un marcado fervor y sobre este evento, sostuvo: “Fue una linda ocasión para mostrar la práctica de Pato. Es un deporte para todas las edades y el único peligro es el de una rodada, pero no hay que temerle a eso”, y sobre la presencia de la UTTA en la tarde noche del 30 de marzo, subrayó: “Es un apoyo muy importante ya que apuntamos a llegar a todas las provincias de nuestro país. Hay que sumar voluntades y estamos agradecidos de eso”.Se realizó una entrega de premios para cada uno de los competidores. Tan bueno era el clima que hasta los mismos protagonistas coincidieron en que la victoria estaba dada con el hecho de participar. El que había ganado era El Pato. No se perdió esa chance de darlo a conocer.