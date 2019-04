El retiro de Miguel Monay

9 de Julio ya no contará más con su “patrón del mediocampo”. Miguel Alejandro Monay, que había regresado el año pasado al club, finalmente decidió colgar los botines a los 37 años. El domingo, en el Germán Soltermam, el experimentado volante jugó los últimos minutos como futbolista y en el escenario donde debutó como profesional cuando tenía apenas 16. Disfrutó del 5 a 1 ante Libertad, pero se fue con el sabor amargo de no haber clasificado a la segunda fase del Regional Amateur. “Es un consuelo de tontos, como se dice, terminar así, ganando el partido, disfrutándolo, jugando de manera increíble. Lamentablemente nos acordamos tarde y cuando dependés de otro resultado no es fácil. Pero nos fuimos con la cabeza en alto y aplaudidos, que por ahí era la imagen que queríamos dejar. Hicimos lo que teníamos que hacer pero lamentablemente no se pudo lograr la clasificación. En un torneo tan corto, si te despertás tarde es difícil a comparación de un torneo largo, sino estaríamos todavía en carrera. Me pude sacar las ganas de entrar para acompañar, cerrar un lindo partido y tomarme revancha de lo que fue el partido con Libertad allá en Sunchales, donde nos tocó a nosotros irnos goleados. Ahora habrá que ver cómo sigue todo, hay que tratar de acomodarse en la Liga y esperar para cuando se de otra posibilidad estar preparados para llegar lo más lejos posible”, relató el Jefecito en declaraciones a FM Horizonte 99.5. “Este fue mi último partido dentro de una cancha de fútbol. Va a ser muy difícil que juegue la Liga, pero me hubiese gustado poder seguir y que se haya dado la clasificación. Pero había dicho que cuando terminaba el Regional no iba a continuar”, acotó el jugador rafaelino, quien, muy emocionado, finalizó agradeciendo el apoyo que recibió por parte de los hinchas julienses. “Estoy muy agradecido a toda la gente de 9 de Julio. La verdad que fueron muchas las expectativas que tenía en lo personal, pero lamentablemente los resultados no se nos dieron. Sucedieron cosas que uno no se las esperaba pero quiero que sepan que traté de dejar siempre todo dentro de la cancha. Mi sueño era pelear por un ascenso, pero hay muchas cosas por corregir y comenzar de nuevo desde lo institucional, porque todo va de la mano. Hay que rearmar al club otra vez, las ideas están y hay gente que tiene ganas de sacar esto adelante. Hay que volver a hacer un buen trabajo en las inferiores, reestructurar todo y comenzar de cero para después sí, a largo plazo, pelear cosas importantes. Me saqué las ganas de retirarme en el lugar que me vio nacer como futbolista y le agradezco de corazón a los verdaderos hinchas que me hicieron sentir el cariño”.En los 22 años de su trayectoria exitosa, el Jefecito vistió las camisetas de 11 clubes, logrando 4 ascensos. Debutó en el “9” en 1997 y luego pasó al fútbol europeo, al Nuova AS Jesi Calcio de Italia (2002-03); Quilmes (2003-04); Ben Hur (2004-05 y 2006-08); Almagro (2005-06); Defensa y Justicia (2008-09); Talleres de Córdoba (2009-11); Gimnasia y Tiro de Salta (2011); Santamarina de Tandil (2012-14); Estudiantes de San Luis (2014-17); 9 de Julio (2018-19) y Ferrocarril del Estado (2018). Ascendió al Argentino A con el León rafaelino en 2001 y a la B Nacional con Ben Hur en 2005, con Santamarina y con Estudiantes en 2014.