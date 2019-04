¿Qué hacemos con la izquierda?

Es la pregunta que se hace Llop por estas horas. Atlético de Rafaela visita mañana a Chacarita y todavía no tiene equipo definido, recién hoy, tras el último entrenamiento previo al viaje, el DT podría estar confirmando los once que utilizará en el encuentro de este sábado, 15.30hs, por la 23° fecha de la B Nacional.Las lesiones de Tomás Baroni y Gianfranco Ferrero, sumado al flojo rendimiento de varios en la faz defensiva hacen que el ‘Chocho’ tenga dudas en el armado de la línea de cuatro.Lucas Blondel juega. Habrá que ver si por la derecha, en su puesto natural, o bien lo hace por la izquierda. Ayer, en el entrenamiento futbolístico desarrollado en el Predio, comenzó con Blondel, Nicolás Zalazar, Sergio Rodríguez y Roque Ramírez; luego, el DT probó con Enzo Copetti, Zalazar, Rodríguez y Blondel. Esta última modificación también trajo emparentado cambios en el medio. Lucho Pogonza fue por la derecha y se metió en el equipo Diego Meza, para aparecer por la banda izquierda.En definitiva, la duda del entrenador pasa por saber si vuelve a darle la chance al pibe Ramírez, que debutó en el 0-1 vs Dálmine, luego no fue tenido en cuenta y el pasado fin de semana fue al banco por una urgencia. O si arriesga con el cambio de perfil de Blondel, y la salida que le puede dar el chaqueño Copetti por la derecha.Por otro lado, Emiliano Romero prácticamente quedó descartado por una molestia muscular. Ayer volvió a trabajar diferenciado.El primer equipo formó con: Ramiro Macagno; Blondel, Zalazar, Rodríguez y R. Ramírez; Copetti, Lautaro Navas, Marcelo Guzmán y Pogonza; Mauro Albertengo y Matías Quiroga.Luego, Llop probó con: Macagno; Copetti, Zalazar, Rodríguez y Blondel; Pogonza, Navas, Guzmán y Meza; Albertengo y Quiroga.Chacarita es el peor equipo de los 25 que compiten en la B Nacional, así lo indican sus 17 puntos que lo colocan en el último lugar de la tabla de posiciones, con 4 triunfos, 5 empates y 12 derrotes. El elenco comandado por Patricio Pisano es uno, junto a Ferro, que más goles ha recibido: 30.Para enfrentar este sábado a la ‘Crema’, el DT estaría realizando un cambio en relación al once titular que viene de caer ante Olimpo en Bahía Blanca por 2 a 1. Joaquín Ibáñez por Leonardo Baima en la mitad de cancha. La formación del ‘Funebrero’ sería con: Bruera; N. Álvarez, Ledesma, Robledo y Ayala; J.C. González, Rivero, Ibáñez y J. Álvarez; Lucero y Cano.