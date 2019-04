Atlético le ganó a Peñarol y Ferro no pudo en Tacural

Anoche, en continuidad con la cuarta fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol se dieron resultados interesantes. Por un lado, Atlético de Rafaela le ganó a Peñarol 3 a 0 con goles de Alfredo Pussetto, Gastón Tellechea, en el PT, más el de Román Capelletti, de penal en el complemento. En Reserva, ganó la Crema 2-1.El Deportivo Tacural superó 3-2 a Ferrocarril del Estado. Brian Galván y Tejeda pusieron arriba al local, mientras que Viotti le dio vida atajando un penal, luego llegó el descuento. Por intermedio de Schueda, de penal, el local volvió a estirar diferencias y en el cierre Carrizo, de penal, volvió a descontar. En Reserva fue 1 a 1.En Clucellas, Florida le ganó 2-1 a Unión con goles de Montenegro y Pablo Andretich. Para el visitante anotó Torres. Los de Sunchales terminaron con diez por la expulsión de Adrián Rodríguez. En reserva ganó Unión 2-1Vale recordar que en el inicio de este cuarto capítulo, el miércoles por la noche, Ben Hur goleó a domicilio 5-0 a Talleres de María Juana.El resto de la fecha se completará el domingo con: Sportivo Norte vs Deportivo Ramona, Deportivo Libertad vs Brown de San Vicente, 9 de Julio vs Argentino Quilmes.