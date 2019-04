Los municipales vuelven a sentarse en la mesa paritaria, con algunas dudas

El gobierno provincial convocó para hoy una nueva reunión paritaria de municipales, que se llevará a cabo al mediodía, en Casa Gris de Gobierno.

Luego de varias declaraciones cruzadas desde FESTRAM, el gremio volverá a sentarse para discutir número, pero con algunas dudas y mucha incertidumbre, en medio de tanta espera.

"Necesitamos un acuerdo de forma urgente. Empezamos abril y no lo tenemos. Si no hay resoluciones en los próximos días, seguramente habrá medidas de fuerzas. Queremos una oferta superadora que contenga a todos los trabajadores. Si entre jueves , viernes o lunes, debería haber una medida gremial los próximos días de la semana que viene", expresó ayer a LA OPINION el secretario general del SEOM, Darío Cocco.

Por su parte, el secretario de Regiones, Municipios y Comunas, Carlos Torres, convocó también a una nueva reunión plenaria, para mañana, donde se debatirá todo lo expuesto en este nuevo encuentro salarial.

Recordemos que el gobierno santafesino y los gremios estatales de UPCN y ATE pasaron a un cuarto intermedio para analizar el cuarto ofrecimiento hecho a los agentes de la administración central, los municipales comenzaron su cuenta regresiva. Hasta el momento, no habían sido convocados los municipales y los docentes, lo que había "alterado" un poco más los ánimos de ambos sectores.

Al parecer, desde FESTRAM piensan que el plazo máximo es esta semana (más tardar el lunes) para ver si encuentran un acuerdo para salir de este conflicto. De no tener una situación positiva, seguramente se podría anunciar una medida hasta de 72 horas de paro, que no está confirmada, pero sí está ideada.

En tanto, desde el gremio que nuclea a los municipales también se muestran preocupados por la "indiferencia" de los planteos salariales en plena campaña política.

Por eso hoy se sentarán "con algunas dudas" y hasta un poco desgastados (de ambas partes), en una negociación que fue definida como "la más compleja de los últimos años".



SE SUMAN A LA MARCHA

FESTRAM marcha hoy a Buenos Aires, "por la unidad contra el ajuste", según expresa un comunicado, donde delegaciones de sindicatos municipales participan de la marcha convocada por las Centrales Obreras reclamando el fin del modelo de Macri y el FMI

Distintas representaciones regionales del sindicalismo municipal de la Provincia de Santa Fe viajaron: “los Trabajadores y Trabajadoras, no podemos esperar las elecciones para detener este ajuste sin precedentes. Tenemos que ganar la calle y resistir estas políticas que generan una situación social insostenible, expulsando del trabajo y de la dignidad social a miles de compatriotas todos los días”, expresó el Secretario General de FESTRAM, Claudio Leoni,.